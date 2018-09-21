برکناری برخی روسای فدراسیون ها/ تامین ارز ورزشی از بازار ثانویه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت : وزارت ورزش وجوانان ملزم به اجرای قانون است و با اجرای این قانون تغییراتی در برخی فدراسیون ها بوجود خواهد آمد

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد : با توجه به این قانون بزودی برای برخی فدراسیون های ورزشی که روسای انها شامل این قانون می شوند سرپرست تعیین می کنیم

سلطانی فر گفت : هم اکنون نزدیک به ده مدیر کل زیر سی سال در ورزش کشور به خصوص در استان‌ها منصوب شده اند و روند جوانگرایی مدیریتی در ورزش کشور ادامه خواهد یافت اما از اندیشه های مدیران و روسای فدراسیون های بازنشسته به عنوان ذخایر با ارزش عرصه ورزش بهره خواهیم برد.

وزیر ورزش و جوانان درباره وضعیت ارزی اعزام های ورزشی گفت : در دولت یازدهم تلاش های ارزشمندی در قالب سی ماه مذاکره با پنج بعلاوه یک صورت گرفت تا از بن بست های تحریم که در سال ٩١ و٩٢ با آن مواجه بودیم ، خارج شویم و درنهایت منجر به توافق برجام شد و گشایش هایی هم بوجود امد اما بدعهدی آمریکا با شرایط خاص مواجه شدیم و با روی کار آمدن ترامپ که نه فقط با ایران با بسیاری دیگر از کشورها ی جهان مشکل پیدا کرده است ، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد : خوشبختانه در کشور در تأمین کالاها نداریم و با وحدت ، همدلی و تقویت عنصر امید و اعتماد در بین مردم و حمایت مردم چند ماه آینده را هم سپری خواهیم کرد تا مشکلات را پشت سر بگذاریم .

مسعود سلطانی فر با اشاره به اهمیت تأمین برای اعزام های ورزشی گفت : با توجه به توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است ، ارز فدراسیون ها برای اعزامها از طریق بازار ارز ثانویه تأمین می شود.

سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان همچنین فدراسیون ها را به توجه در صرفه جویی در منابع در شرایط کنونی توصیه کرد.