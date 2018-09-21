پذیرش داوطلبین تنگستانی در دانشگاه فرهنگیان ۱۵۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پولایان صبح جمعه در همایش تجلیل از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری ۹۷ تنگستان اظهار داشت: از میان ۶۷ دانش آموز و داوطلب تنگستانی پذیرفته شده در دوره روزانه کنکور سراسری که اطلاعات آن ها را از طریق مدارس و خود داوطلبین تا کنون احصا کرده‌ایم، ۲۵ نفر معادل ۳۷.۴ درصد در رشته‌های دبیری و آموزگاری دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۵۶ درصد رشد یافته است.

مدیر آموزش و پرورش تنگستان با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی توانمند و کیفی اظهار داشت: با توجه به این که هر سال تعداد زیادی از همکاران فرهنگی در شهرستان بازنشسته می شوند،برنامه ریزی ما بر این است که برای مرتفع ساختن کمبود نیروی انسانی شهرستان که هم اکنون گریبان گیر ماست، دانش آموزان علاقمند، مستعد و توانند را به سمت دانشگاه فرهنگیان هدایت کنیم.

پولادیان گفت: برای آماده سازی دانش آموزان شهرستان و تقویت بنیه علمی آن‌ها در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با حمایت پارس جنوبی کلاس های کنکور در رشته های تجربی و ریاضی برگزار شد و برای دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی نیز در دروس ادبیات فارسی، عربی، فلسفه و ریاضی هر کدام ۱۰ ساعت کلاس کنکور با حضور اساتید مجرب از شهرستان‌های هم جوار و همکاران توانمند شهرستان برگزار کردیم و اعتبار آن از طریق شهرداری‌های اهرم و آباد و دهیاری‌های بخش مرکزی تامین شد که لازم است از این نهادها به خاطر حمایتشان از آموزش و پرورش تقدیر کنیم.

مدیر آموزش و پرورش تنگستان گفت: با تجزیه و تحلیلی که از رشته‌های پذیرفته شده داوطلبین کنکور در تنگستان صورت گرفته، نشان می‌دهد بعد از دانشگاه فرهنگیان به ترتیب ۲۵.۳ درصد داوطلبین در رشته های علوم انسانی، ۲۰.۸ درصد در رشته علوم مهندسی، ۱۴.۹ درصد در رشته های علوم پایه و ۱.۴ درصد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی موفق به ورود در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی شده‌اند.

وی ادامه داد: توصیه ما به دانش آموزان پایه نهم و اولیای آن‌ها این است که خارج از علاقمندیشان واقعیت‌های رشته تجربی و دشواری‌ها و سنگلاخ‌هایی که در مسیر داوطلبین این رشته برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور وجود دارد را بپذیرند و برای ورود به رشته تجربی، تصمیمات احساسی نگیرند.

پولادیان افزود: باید به این نکته توجه کرد که شانس ورود برای دانش آموزان رشته‌های تجربی نسبت به دانش‌آموزان رشته‌های علوم انسانی و ریاضی فیزیک در ورود به دوره روزانه دانشگاه‌های معتبر دولتی بسیار پایین است و سیاست ما نیز در شهرستان هدایت دانش آموزان به رشته‌های علوم انسانی و ریاضی فیزیک و شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است.

وی ضمن تشکر از شهرداری و شورای اسلامی شهر اهرم که بخشی از هدایای این مراسم را بر عهده گرفته‌اند، گفت امیدواریم همکاری دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی با آموزش و پرورش برای برگزاری کلاس های کنکور در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز تداوم داشته باشد.