واکنش ائتلاف الفتح عراق به نامزدی عادل عبدالمهدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، محمد الغبان از رهبران ائتلاف الفتح امروز جمعه اعلام کرد که این ائتلاف عادل عبدالمهدی را برای نخست وزیری نامزد نکرده است.

وی افزود: ائتلاف الفتح عادل عبدالمهدی را برای نخست وزیری عراق نامزد نکرده است اما در صورتی که وی مورد حمایت گروههای سیاسی عمده باشد و مرجعیت نجف باشد ما از وی حمایت می کنیم.

این در حالی است که اخیرا هیثم الجبوری از رهبران ائتلاف البناء از توافق میان ائتلاف البناء الاصلاح و گروههای کُردی برای نامزدی عادل عبدالمهدی برای پست نخست وزیری عراق خبر داده بود.