پیام قیام عاشورا ایستادگی در برابر طاغوت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با تسلیت ایام محرم الحرام اظهار داشت: امام حسین (ع) به خوبی به آینده و رفتارهای کوفیان عالم بودند، از شهادت خود و یارانشان و اسارت خانواده پس از عاشورا آگاهی داشته و به تمامی جنبه‌های سیاست نیز آشنایی کامل داشتند.

وی افزود: بنابراین این موضوع که سیدالشهدا با علم به سرنوشتِ واقعه عاشورا و بدون توجه به نصیحت‌های اطرافیان در ارتباط با دوری از جنگ با یزید، اعمال حج را نیمه تمام گذاشت و به سمت کربلا حرکت کرد دلیل بر این است که یک حرکت معمولی انجام نشده است.

سیدالشهدا (ع) پیام ایستادگی در برابر ظلم طاغوت را به آزادگان همه تاریخ نشان داد

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه سیدالشهدا (ع) در راستای احیای دین اسلام و عمل به دین قیام کرد و پیام ایستادگی در برابر ظلم طاغوت را به آزادگان همه تاریخ نشان داد، ابراز داشت: هزاران نکته در واقعه عاشورا و هر حرف و حرکت امام حسین (ع) در روز عاشورا نهفته است که هر یک دستورالعملی برای مسیر زندگی انسان‌هاست.

وی با بیان اینکه حرکت امام حسین (ع) نشان می‌دهد که مسلمانان جهان نیز باید در برابر انحرافات بایستند، تصریح کرد: البته حفظ جان واجب است اما حفظ اسلام از آن واجب‌تر است.

طباطبایی نژاد تاکید کرد: همانگونه که پیامبر اکرم (ص) در دوران کودکی سیدالشهدا فرمودند که «حسین (ع) نور هدایت و کشتی نجات است»، هر سال رونق عزاداری‌های محرم وصفر بیشتر می‌شود و دل‌هایی از سرتاسر جهان جذب نورانیت و راه حق و عدالت امام حسینن (ع) می‌شود.

سجده بر تربت امام حسین(ع) هفت حجاب بین انسان و خدا را از بین می‌برد

وی با اشاره به اینکه خوردن هر نوع خاک حرام است به جز تربت پاک امام حسین(ع) که موجب شفای همه دردهاست، گفت: در روایات داریم که سجده بر تربت امام حسین(ع) هفت حجاب میان انسان و پروردگار عالمیان را از میان می‌برد.

وی با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه جوانان ما در طول هشت سال دفاع مقدس با اقتدا به سید و سالار شهیدان به دفاع از انقلاب و اسلام برخاستند و جان شیرین خود را در این راه فدا کردند، اظهار داشت: والدین این شهدا نیز با تاسی به ائمه معصوم گرچه با چشمانی اشکبار فررندان خود را راهی جبهه‌های حق علیه باطل کردند اما میان حفظ دین و دلبندان خود، دفاع از دین اسلام را برگزیدند.

دشمنان جرئت حمله به کشور ما را ندارند

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: همین رشادت‌های جوانان ما با امکانات بسیار اندک در هشت سال دفاع مقدس و ادامه راه آنها توسط نیروهای مسلح با حمایت مردم و هدایت رهبر معظم انقلاب موجب شده است تا دشمن جرئت حمله نظامی به ایران را نداشته باشد، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که دشمن هیچ جنگ نظامی علیه ما نخواهد داشت چراکه یک بار جنگ با رزمندگان اسلام آن هم با دست خالی را تجربه کرده است.