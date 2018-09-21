انقلاب اسلامی آئینه عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجتالاسلام علی موسوی در خطبههای نماز جمعه شهر قیدار رساندن پیام عاشورا به حقطلبان را رسالت بزرگ حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) و اهل بیت سیدالشهدا عنوان کرد و افزود: عدم تحقق این مهم مانع انجام ماموریت این خاندان محسوب میشد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آئینه و پرتوی عاشورا است، گفت: این دو قیام در مبارزه با طاغوت و تحمل سختیها در راستای تحقق اهداف با هم مشابهتهایی دارند.
موسوی با تقدیر از تلاشهای صادقانه و حس مسئولیت در برپایی دستجات و مراسم های عزاداری های دهه اول محرم، گفت: شور به وجود آمده در این هیئتها ناشی از تلاش خالصانه فعالان این هیأتها بوده است.
موسوی با بیان اینکه جنگ تحمیلی با حمایت همه جانبه دشمنان ایران موجودیت انقلاب و ایران را نشانه رفته بود، گفت: دفاع مقدس ظرفیتهای نهفته ایران را به نمایش گذاشت و دفاع مقدس بسیاری از معادلات جهانی را تغییر و چراغ امید را در بین ملل مظلوم جهان روشن ساخت.
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