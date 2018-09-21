خوشحالم یک ایرانی داور بازی استقلال است/ باید تیم جدیدی درست کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر دقایقی قبل در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم نساجی مازندران در قائمشهر با بیان اینکه در بازی های گذشته آسیایی از داوری متضرر شده ایم گفت: مقابل السد یک پنالتی به سود ما گرفته نشد و گل اول حریف آفساید بود.

وی در عین حال اذعان کرد که داوران ایرانی بهترین داوران آسیایی هستند و ادامه داد: خوشحالم که فردا یک داور ایرانی بازی ما را سوت می کند نه یک داور خارجی.

وی افزو: ما بازی سختی را مقابل نساجی داریم و باید تمام تلاش خود را بکار گیریم و امیدواریم پس از پایان بازی از انجام دیدار خوب حرف بزنیم زیرا می دانیم بازی سختی داریم.

شفر با بیان اینکه هواداران نساجی برای حمایت از تیم خودشان خیلی مشتاق هستند تصریح کرد: چیزی که برای من مهم است اینکه همه هواداران در همه دنیا از دین بازی لذت ببرند و اگر تماشاگران از تیم خودشان حمایت کنند خوشحال می شوم.

سرمربی تیم استقلال افزود: استقلال بیش از صد هزارنفر هوادار دارد و اینکه نساجی هواداران زیادی دارد برای ما مهم نیست و خیلی خوشحالم که داور ایرانی برای بازی فردا سوت می زند.

شفر با بیان اینکه چشمی روز گذشته کمی مصدوم شد ولی نگرانی از این بابت ندارم گفت: بازیکنان جایگزین خوبی داریم و مشکلی نداریم.

بازی با نساجی سخت است

وی اظهار داشت: بازی فردا ما با نساجی است نه پرسپولیس ولی خیلی خوشحالم که در بازی بعد نساجی به دیدار پرسپولیس می رویم ولی باز هم تکرار می کنم که فردا با نساجی بازی داریم.

سرمربی تیم استقلال تهران افزود: سئوالی که برای من پیش می آید این است که چرا نساجی ۲۴ سال در لیگ برتر نبوده و قطعا پاسخ این سوال را شما می دانید و تنها برای پیروزی به قائمشهر آمدیم ولی می دانیم که حریف فردا ما حریف ساده ای نیست.

وینفرد شفر با اظهار خرسندی از سفر به مازندران و قائمشهر گفت: چیزهای زیادی در مورد این شهر، هوادارانش و نساجی شنیدم و می دانم که نساجی پس از مدت طولانی به لیگ برتر بازگشت و فیلم بازی های نساجی را دیدم و می دانم که تیم خیلی خوبی دارید.

وی با بیان اینکه شش ماه با جواد نکونام درالوحده همکاری کرده است افزود: خیلی خوشحالم که هواداران استقلال را در اینجا دیدم و خوشحالم که یکی از بهترین هواداران آسیا را استقلال دارد، به همین دلیل باید خیلی سخت کار و تلاش کنیم.

سرمربی تیم استقلال تهران افزود: اینکه می گویند در همه بازی ها باید پیروز باشیم درست نیست ولی باید تمام تلاش مان را انجام دهیم تا دل این هواداران شاد شود.

وی با بیان اینکه شنیده بودم در ایران فرش، برنج و شایعات خیلی زیاد است تصریح کرد: نباید به شایعات توجهی کنیم و بازیکنان باید در زمین نظم را رعایت کنند و اینکه برای ما حاشیه درست کنند اصلا برایم مهم نیست.

امسال باید تیم جدیدی درست کنیم

شفر با عنوان ایکه بازیکنان ما قلب آبی دارند و هواداران نساجی این را می دانند درباره بازیکنان تیمش گفت: به طور مثال تیام در تیم ما خیلی زود جا افتاد و سال گذشته تیم جدیدی را درست کردیم و امسال باید تیم جدیدی درست کنیم.

سرمربی تیم استقلال تهران با اظهار اینکه من می توانستم تیم استقلال را قهرمان کنم ولی مسئولان قبلی باشگاه این شانس را با جدایی یکسری بازیکنان از ما گرفتند افزود: این مانند آن است که ما یک سنگ سنگین را به نوک پرتگاه برسانیم و دوباره باید از اول شروع کنیم.

وی اظهار داشت: ما سری قبل این موضوع را از مسئولان بازشگاه خواستیم اما عمل نشد و دوباره باید از نو شروع کنیم و علاوه براین بعضی از بازیکنان ما باید جای خودشان را در زمین پیدا کنند.

شفر با بیان اینکه فرشید اسماعیلی مصدوم شده و باید از بازیکنان دیگری استفاده کنیم گفت: امیدوایم بازیکنان دیگری بتوانند در میانه میدان جای خالی آنها را پرکنند.

دیدار دو تیم استقلال تهران و نساجی مازندران روز شنبه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود.

نشست خبری پیش از بازی سرمربی تیم نساجی مازندران به دلیل تاخیر و عدم شرکت جواد نکونام در جمع اصحاب رسانه لغو شد.