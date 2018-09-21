نمی توانم قبول کنم داور صحنه پنالتی را ندید/تصمیمات علیه ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، پائولو سرجیو امشب پس از نیمه تمام ماندن بازی تیمش در برابر پیکان تهران به علت سنگ پرانی هواداران نفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خیلی سخت است که در مورد اتفاقات این بازی صحبت. صحبت کنم ولی قصد دارم در مورد بازی فوتبال امروز صحبت کنم. اتفاق امروز خارج از اراده ما و خارج از اتفاقات فوتبالی بود.

وی افزود: امروز ما مالک توپ بودیم ولی زمانی که توپ را از دست می‌دادیم مشکل داشتیم به. به همین دلیل مشکل کار را تشخیص دادیم و در بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم. مسائل بهتر شد در نیمه دوم ولی وقتی چند اشتباه بچه گانه انجام دادیم گل خوردیم.

سرجیو عنوان کرد: از تیم پیکان سرتر بودیم. من عادت ندارم در مورد داوری صحبت کنم و باید خودم با اشتباهات داوری کنار بیایم ولی وقتی به خودم بگویم که داوران صحنه پنالتی دوم را ندیدند نمی‌تونم قبول کنم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه کرد: داور مسابقه چگونه پنالتی روی عابدینی در نیمه اول را سوت نزند و کارت قرمز به بازیکن حریف ندهد من این مسئله را قبول نمی کنم چون کاملا واضح بود. این می توانست کل بازی را به سود ما تغییر دهد. به نظر امروز همه تصمیمات علیه نفت آبادان بود.

سرجیو بیان کرد: گاهی اوقات برخی بازیکنان بازی خوبی انجام می دهند ولی در برخی مواقع اینگونه نیستند. ما داریم بهای عدم تمرکز بازیکنان را به صورت خیلی سنگین پرداخت می کنیم.

وی در خصوص بالوتلی مهاجم خارجی و جدید صنعت نفت نیز گفت: امیدارم برای ما مفید واقع شود و در ادامه مشکلات ما را حل کند چون این بازیکن بعد از چهار ماه تمرین نداشتن به تیم ما اضافه شده است.

سرجیو در خصوص اکبر ایمانی نیز تصریح کرد: دوست ندارم به صورت انفرادی از بازیکنان انتقاد کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم صنعت نفت آبادان و پیکان تهران امشب در حالیکه تا دقیقه ۸۷ با نتیجه دو بر یک به سود پیکان در جریان بود به علت سنگ پرانی تماشاگران آبادانی و مصدوم کردن کمک داور بازی نیمه کاره ماند.