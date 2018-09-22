به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز(شنبه) در مراسم رژه نیروهای مسلح، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت سالگرد ایستادگی مردم و فداکاری نیروهای مسلح در برابر متجاوزین گفت: ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است و به کشوری تجاوز نکرد و حتی قصد حمله و تجاوز به هیچ کشوری را نداشته است.

پیام انقلاب اسلامی از روز اول صلح و آشتی بود

وی افزود: پیام انقلاب اسلامی از روز اول صلح، آشتی، اجرای فرامین الهی و حسن همجواری با کشورهای همسایه بوده است.

روحانی اظهار داشت: اینکه مردم ما در دفاع مقدس در برابر دشمنان دفاع و جانبازی کردند برای این بود که تردیدی نداشتند که ایران آغاز گر جنگ نبوده و این دیگران بودند که به کشور ما حمله و تجاوز را آغاز کردند و ما تنها با عنوان دفاع و ایستادگی در برابر متجاوز از حقوق، حیثیت، عزت و سرزمینمان دفاع کردیم. این رمز جاودانگی عزت و عظمت دفاع مقدس در تاریخ ۳۸ ساله و در قرن های آینده خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران، ملتی است که مدافع حقش بود و قصد تجاوز به هیچ کشوری را نداشت، گفت: به همین دلیل حکومت ما با اتحاد، وحدت، ایمان، امید و ابتکار توانست از همه پیچ و خم های دوره ۸ ساله به خوبی عبور کند.

روحانی با بیان اینکه جنگی به ما تحمیل شد که جنگ عادی نبود، تصریح کرد: در جنگی که بارها جنایت جنگی علیه نیروهای مسلح و مردم ما رخ داد. در همان روزهای اولیه جنگ عراق شهرهای مسکونی و مردم بیگناه ما را زیر حملات بمباران موشک باران و گلوله باران خود قرار می داد که نمونه روشن آن شهر دزفول بود که صدامیان از ملت غیور دزفول به شدت عصبانی بودند، زیرا سقوط دزفول به معنای سقوط خوزستان بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این ایستادگی، مقاومت و ایثار مردم بزرگترین شکستی که مردم به صدامیان تحمیل کردند، موجب شد که ماه های متوالی، خانه های آنها زیر حملات شدید صدامیان قرار گیرد.

عراق در جنگ برخلاف همه موازین بین المللی از سلاح شیمیایی استفاده کرد

روحانی خاطرنشان کرد: عراق در جنگ برخلاف همه موازین بین المللی از سلاح شیمیایی استفاده کرد. عراق بر علیه مردم بیگناه سردشت و حتی مردم بیگناه شهر خودش حلبچه از بمباران شیمیایی استفاده کرد که تعداد زیادی از مردم مصدوم و شیمیایی شدند.

وی افزود: صدامیان، اسرای ما را مورد شکنجه قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را زیر شکنجه به شهادت رساندند؛ از جمله شهید تندگویان که وزیر نفت ما بود، این اقدامات جنایات جنگی به حساب می آید.

عدم ایستادگی قدرت های جهان و سازمان های بین المللی در تجاوزهای صدامیان برای ما درس مهمی است

رئیس جمهور گفت: علیرغم همه این جنایت های جنگی و تجاوزهای صدامیان، هیچ قدرتی در جهان و هیچ سازمان بین المللی تمام قد در برابر این تجاوز ایستادگی نکرد و این درس مهمی برای ما است.

روحانی تأکیدکرد: تاریخ دفاع مقدس ما تاریخ گذشته نیست. سرمشق و چراغ راه آینده ماست. تاریخ دفاع ۸ ساله ما، زنده است و برای همیشه زنده خواهد ماند. مصباح هدایت و چراغ راهنمای ماست.

جنگ هشت ساله به ما آموخت که در روز سختی باید روی پای خود بایستیم

رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: جنگ هشت ساله به ما آموخت که در روز سختی باید روی پای خود بایستیم. تحت فرمان رهبر انقلاب و متحد، آماده فداکاری باشیم. به پیروزی نهایی امیدوار باشیم. به یکدیگر و به مسئولین اعتماد داشته باشیم و بدانیم با ابتکار، ایثار، فداکاری و ایمان، پیروزی نهایی از آن ماست.

روحانی با بیان اینکه آغاز این جنگ با یک بهانه آغاز شد و آن زیر پا گذاشتن یک معاهده و قرارداد دوجانبه بین ایران و عراق بود، تصریح کرد: تجاوز صدام به بهانه معاهده ۱۹۷۵ آغاز شد که به اصطلاح خودش معاهده خوبی برای خود و عراق نمی دانست، با اینکه مدت ها برای این قرارداد و این معاهده مذاکره شده بود و شخص صدام پای این معاهده را امضاء کرده بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه شروع این جنگ با پاره کردن این معاهده روبروی دوربین تلویزیون و بعد حملات ناجوانمردانه آغاز شد، اظهار داشت: امروز بعد از ۳۸ سال از تجاوز صدام، زیر پا گذاشتن معاهده یک بار دیگر تکرار شده است. همان دولتی که مشوق سایر دولت‌ها برای نشستن پای میز مذاکره بود و همان دولتی که برای یک جمله ۱۷ شبانه روز وقت مذاکره کنندگان ما را گرفت و بعد از ۱۲ سال فشار بر ملت ایران در برابر منطق مستحکم دیپلمات‌های ما سر فرود آورد و به قراردادی تن داد که به نفع همه، منطقه و جهانیان بود؛ از آن توافق خارج شده است.



وی افزود: فردی که به هیچ یک از مقررات بین المللی احترام نمی‌گذارد، در برابر تعهدش در یک توافق چندجانبه که با تایید یک سازمان بین المللی و شورای امنیت است را زیرپا گذاشت.

در اولین مرحله ملت بزرگ ما آمریکا را مایوس کرد

روحانی با بیان اینکه امروز دیگر جنگ نیابتی نیست، ادامه داد: آمریکا خود مستقیم در برابر ملت ایران ایستاده است و پیمان شکنی و از عهد و پیمان خارج شدن را او آغاز کرده است. در اولین مرحله ملت بزرگ ما آمریکا را مایوس کرد و همانطور که در اولین روزهای جنگ ایستادگی مبارزین ما از ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی صدامیان را از اهدافشان مایوس کردند.



رئیس جمهور تصریح کرد: صدام ظاهرش قرارداد ۱۹۷۵ بود و باطنش از بین بردن انقلاب اسلامی بود. ترامپ هم ظاهرش خارج شدن از برجام است اما هدفش ضربه زدن به اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است. صدام علیرغم ۸ سال تلاش با حمایت همه قدرت‌های جهان و منطقه به اهدافش دست نیافت، نتوانست خط تالوگ را عوض کند؛ نتوانست مقررات ۱۹۷۵ را عوض کند، نتوانست بر نظام مستحکم جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند. هرچه زمان گذشت ملت ما مصمم تر و بعد از ۸ سال پیروزی نظامی، اخلاقی، سیاسی از آن ما شد و سرزمین‌مان را از متجاوز پس گرفتیم.

آنچه بر سر صدام آمده است، بر سر آمریکا خواهد آمد



وی با اشاره به اینکه سازمان ملل و شورای امنیت صدام را به عنوان آغازگر جنگ شناخت و همه کشورهایی که به نوعی به صدام کمک کرده بودند، بعدها به نوعی اظهار پشیمانی کردند، خاطرنشان کرد: عین این ماجرا برای ترامپ اتفاق خواهد افتاد و آنچه بر سر صدام آمده است بر سر آمریکا خواهد آمد. ما همانطور که در سال ۵۹ استقامت کردیم و دشمن را منهدم کردیم امروز هم ما آغازگر نبودیم.



روحانی عنوان کرد: توطئه‌های زیادی در سال ۹۵ و ۹۶ رخ داد تا ما را تحریک کنند از برجام خارج شویم تا همه مسئولیت های حقوقی و سیاسی آن به دوش ما بیفتد اما متانت، تدبیر و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران باعث خنثی شدن این توطئه شد. در مرحله بعد ترامپ فکر می کرد روزی که از برجام خارج شود ساعت بعد ما خارج می شویم و با خروج ما پرونده را به شورای امنیت خواهد برد که در این راه هم موفق نبود. در مرحله سوم ترامپ می خواست متحدان خود را پشت سر خود جمع کند و لااقل اروپا را داشته باشد و آنها بگویند ایران مقصر بوده، اما بجز دو رژیم منفور در منطقه ما هیچ دولت و ملتی از ترامپ حمایت نکرد.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز در سراسر دنیا پیروزی سیاسی، حقوقی و اخلافی از آن ماست، اظهار داشت: ما به سازمان و دادگستری بین المللی لاهه شکایت برده‌ایم که آمریکایی‌ها از آن بسیار عصبانی هستند. دادگاه لاهه هر حکمی را صادر کند، ما از نظر وجدان عمومی پیروز این ماجرا هستیم و به عهدمان وفادار ماندیم.



وی افزود: جنگ اقتصادی و روانی را آمریکا علیه ما آغاز کرده است و پایان این جنگ از جنگ ۸ ساله خوش تر خواهد بود. هم زمانش بسیار کوتاه‌تر و هم تجربه ما بیشتر و هم دشمن ضعیف‌تر است. آن روز همه شرق و غرب پشت صدام جمع شدند، امروز همه شرق و غرب در کنار ما هستند و کار آمریکا را محکوم می کنند. در جنگ تحمیلی البته که مردم ما را آزار و رنج دادند و مشکلاتی را ایجاد کردند؛ برخی عزیزان ما را شهید و مجروح و اسیر کردند، اما به هدف خود نرسیدند و ملت ما دشمن را به شکست کشاند و پشیمانشان کرد.

تاریخ قضاوت خواهد کرد که شکست خورده جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی آمریکا خواهد بود

روحانی گفت: تاریخ ماه‌های آینده نیز قضاوت خواهد کرد که شکست خورده این جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی آمریکا خواهد بود. ملت ایران پیروز خواهد بود همانطور که در همه صحنه‌ها پیروز میدان بوده است.

ایران توانمندی دفاعی خود را کم نخواهد کرد و روز به روز بر قدرت دفاعی خود خواهد افزود

رئیس‌جمهور اظهار داشت: آنها می‌گویند ما از سلاح‌های دفاعی دست برداریم، آنها می گویند برای اینکه به برجام برگردیم موشک های خود را کنار بگذارید، آنها می گویند برای آنکه به برجام برگردیم به تعبیر خودشان در امور منطقه مداخله‌ای نداشته باشید. ایران سلاح های دفاعی خود را کنار نخواهد گذاشت. توانمندی دفاعی خود را کم نخواهد کرد و روز به روز بر قدرت دفاعی خود خواهد افزود.

وی تاکید کرد: اینکه دشمنان از موشک‌های ما عصبانی هستند به این معناست که تاثیرگذارترین سلاح ما امروز موشک‌های ماست. با حرف دشمنان، ما امروز قدر موشک هایمان را بیش از گذشته می‌دانیم.

امروز کشتی‌های ایران از این منطقه حفاظت می کنند

رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمنان می‌گویند ما در منطقه حضور نداشته باشیم، سوال اینجاست شما از هزاران کیلومتر به این منطقه برای چه کاری آمده اید؟ ما همیشه حافظ خلیج فارس و دریای عمان بوده ایم. ما همیشه حافظ اقیانوس هند و باب‌المندب بوده‌ایم، امروز کشتی‌های ما از این منطقه حفاظت می کنند. کشتی های تجاری کشورهای مختلف به این واقعیت اعتراف دارند.

روحانی تاکید کرد: امروز ملت بزرگ ایران در قلب مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن جای دارد. شما کجا هستید؟

ایران در برابر مظلومیت ملت های منطقه و تجاوز به آنها سکوت نخواهد کرد

وی ادامه داد: شما بمب و موشک و امکانات را به دو کشور دادید تا مردم فقیر یمن را زیر بمباران و فشار قحطی قرار دهند؛ البته که ایران در منطقه تاثیرگذار است. ایران کشوری بزرگ و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه است و در برابر مظلومیت ملت های منطقه و تجاوز به آنها سکوت نخواهد کرد و تحمل نمی کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما این درس را از امام حسین(ع) آموختیم که «حسین منی و انا من حسین»؛ عشق ما کربلا و عاشوراست، دستاورد ما از کربلا ایمان، قدرت، انگیزه، ایستادگی، استقامت و فداکاری است و در نهایت ذلت دشمنان حق و حقیقت است.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: از همه نیروهای مسلح که در جنگ هشت ساله فداکاری کردند و از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و همه ملت ایران که از سرزمین شان دفاع کردند سپاسگزارم و به روح همه شهیدان و امام شهیدان درود می‌فرستیم و برای همه جانبازان شفای عاجل را آرزو داریم.