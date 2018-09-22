دستور قضایی به بانک مرکزی درباره حساب بانکی مالک سایت ثامن

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

در نامه پلیس فتا خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل نظام‌های برداشت این بانک آمده است:

مدیرعامل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا - اداره کل نظام‌های پرداخت

موضوع: اجرای دستور قضایی

سلام علیکم

با احترام به پیوست رونوشت دستور قضایی به حضور ارسال و دستور فرمایید کلیه حساب‌های بانکی آقای فرهاد زاهدی فر با شماره ملی ۱۶۸۹۸۸۴۳۵۵ فرزند یوسفعلی در تمام بانکها مسدود و نتیجه همراه مشخصات مالک حساب اعم از مشخصات محلی، نشانی، تلفن و پرینت حساب مقصد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ استخراج و نتیجه را به همراه موجودی جهت بهره برداری به قید فوریت از طریق ایمیل fata_fateb@cyberpolice.ir این پلیس ارسال دارند.(همچنین در صورت مسدودی از سایر مراجع قضایی و انتظامی لطفا مرجع و شماره نامه مسدودی را به این پلیس اعلام نمایید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ