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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف خبر داد:

نوای لبیک یا زینب (س) در ۳۱۷ امامزاده طنین‌انداز می‌شود

نوای لبیک یا زینب (س) در ۳۱۷ امامزاده طنین‌انداز می‌شود

حجت‌الاسلام موسوی متقی گفت: همایش رهروان زینبی (س) امروز در ۳۱۷ امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود و نوای لبیک یا زینب (س) در این آستانهای مقدس طنین‌انداز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف درباره برگزاری همایش رهروان زینبی (س) در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه اظهار کرد: این همایش امروز همزمان با روز دوازدهم ماه محرم در ۳۱۷ امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود و نوای لبیک یا زینب (س) در این آستانهای مقدس طنین‌انداز خواهد شد.

وی با بیان اینکه معمولا یک امامزاده شاخص در هر شهرستان انتخاب می‌شود و بانوان از سراسر شهرستان در آن امامزاده حضور می‌یابند، گفت: این همایش امروز عصر آغاز و تا اذان مغرب و عشاء ادامه می‌یابد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه همایش رهروان زینبی (س) ویژه بانوان است، تصریح کرد: در برگزاری این همایش با جامعه بسیج زنان و حوزه‌های علمیه بانوان همکاری داشته‌ایم.

موسوی متقی تبیین جایگاه حضرت زینب (س)، تجدید بیعت بانوان انقلابی با حضرت زینب (س)، دفاع از حریم حجاب و عفاف، تعالی خانواده و ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی را از اهداف همایش رهروان زینبی (س) برشمرد.

کد مطلب 4408569
سارا فرجی

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