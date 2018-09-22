به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف درباره برگزاری همایش رهروان زینبی (س) در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه اظهار کرد: این همایش امروز همزمان با روز دوازدهم ماه محرم در ۳۱۷ امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود و نوای لبیک یا زینب (س) در این آستانهای مقدس طنین‌انداز خواهد شد.

وی با بیان اینکه معمولا یک امامزاده شاخص در هر شهرستان انتخاب می‌شود و بانوان از سراسر شهرستان در آن امامزاده حضور می‌یابند، گفت: این همایش امروز عصر آغاز و تا اذان مغرب و عشاء ادامه می‌یابد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه همایش رهروان زینبی (س) ویژه بانوان است، تصریح کرد: در برگزاری این همایش با جامعه بسیج زنان و حوزه‌های علمیه بانوان همکاری داشته‌ایم.

موسوی متقی تبیین جایگاه حضرت زینب (س)، تجدید بیعت بانوان انقلابی با حضرت زینب (س)، دفاع از حریم حجاب و عفاف، تعالی خانواده و ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی را از اهداف همایش رهروان زینبی (س) برشمرد.