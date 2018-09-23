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۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۵

یوسف‌نژاد در گفتگو با مهر:

راه‌های دور زدن «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بسته است

راه‌های دور زدن «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بسته است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تمام راه‌های دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسته شده است و کمیسیون‌های تخصصی و بخش نظارت مجلس هم بر اجرای دقیق این قانون نظارت می‌کنند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: در قانون، نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به طور دقیق مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین مجلس زمان‌بندی مشخصی برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته است، ادامه داد: دستگاه‌های مشمول این قانون تنها دو ماه فرصت دارند تا خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در این دستگاه‌ها خلاف قانون است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند، تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن است که فرصت بیشتری به جوانان  برای فعالیت در دستگاه‌های دولتی داده شود.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه مجلس بر اجرای دقیق این قانون نظارت می‌کند، بیان کرد: تمام راه‌ها برای دور زدن این قانون بسته شده است و کمیسیون‌های تخصصی و بخش نظارت مجلس هم به دقت ناظر بر اجرای این قانون خواهند بود.

کد مطلب 4408708
زهرا علیدادی

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