به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پیکان تهران در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر جمعه شب در آبادان برگزار شد و در حالی که تیم پیکان تا چند دقیقه مانده به پایان بازی 2 بر یک از میزبان پیش بود، تعدادی از تماشاگران وارد زمین شدند و نظم بازی را برهم زدند که همین امر سبب نیمه کاره ماندن بازی شد.

اسماعیل حسن زاده با اشاره به اتفاقات این دیدار گفت: اگرچه هنوز از طریق مقامات رسمی حاضر در این مسابقه گزارش لازم به کمیته انضباطی ارجاع نشده اما بنده و همکارانم از طریق رسانه ها و تصاویر در جریان وقایع تلخ مسابقه شب گذشته آبادان قرار گرفتیم و به طور قطع با متخلفان این حوادث با جدیت برخورد خواهد شد.

حسن زاده در ادامه اظهار داشت: تصویر مصدومیت داور این مسابقه باعث تاسف است. با این وجود کمیته انضباطی در انتظار دریافت گزارشات تکمیلی و بررسی جزئیات خواهد بود. به هر ترتیب بر مبنای قوانین فیفا تیم میزبان در خصوص این اتفاقات مسئول است. ما بر مبنای مستندات موجود مراتب تخلفات را به میزبان اعلام می کنیم و دفاعیات لازم را نیز دریافت خواهیم کرد. بر مبنای بررسی کلیه گزارش ها ، مستندات و پس از ارزیابی دفاعیات اقدام به صدور حکم مقتضی می شود که امیدواریم این حکم بازدارنده و تاثیرگذار باشد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تاکید بر ضرورت شناسایی مرتکبین اصلی اینگونه اعمال همچنین گفت: تردیدی وجود ندارد که عموم هواداران صنعت نفت عاشقان راستین و صادق فوتبال هستند که برای حمایت از تیم محبوبشان به ورزشگاه می آیند اما باید به دنبال شناسایی مرتکبین این اعمال با استفاده از تمامی ظرفیت ها باشیم. علاوه بر مسئولین محترم انضباطی و امنیتی امیدواریم با همکاری خود باشگاه میزبان و تماشاگران آبادانی اینگونه افراد شناسایی شوند تا بتوانیم از ورود چنین متخلفانی به ورزشگاهها نیز جلوگیری به عمل آوریم و دیگر شاهد اتفاقات تلخ و تصاویر اینچنینی در ورزشگاهها نباشیم.