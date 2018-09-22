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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

«اگر برادرم نیامد» را از رادیو نمایش بشنوید

«اگر برادرم نیامد» را از رادیو نمایش بشنوید

یکشنبه اول مهر شنونده نمایش رادیویی «اگر برادرم نیامد» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «اگر برادرم نیامد» به کارگردانی ایوب آقاخانی ماجرای یک خانواده خرمشهری را روایت می کند و سهیلا خدادادی نویسنده آن است.

مهین نثری، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، نازنین مهیمنی، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی و تعداد دیگری از هنرمندان در این سریال رادیویی به ایفای نقش پرداخته اند.

«اگر برادرم نیامد» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت محمدرضا قبادی فر یکشنبه ساعت ۱۸:۴۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4408727

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