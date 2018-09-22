مجله مهر: امروز صبح وقتی خبر حمله تروریستی به مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و رژه ۳۱ شهریور در اهواز اتفاق افتاد بعد از مجروح شدن و به شهادت رسیدن جمعی از مردم نیروهای نظامی، مدت زمان زیادی طول نکشید تا مسئولیت این اتفاق تروریستی را گروهکی به نام الاحوازی بر عهده بگیرد؛ گروهکی تروریستی که به لطف پاسداران امنیت کشور، تا پیش از آن چندان اسمی از آن نشنیده بودیم. اما نکته قابل توجه اینجاست که قدمت فعالیت‌های این جریان تروریستی به چیزی نزدیک به ۴۰ سال پیش برمی‌گردد.

جمعیت خلق عرب یا همان الاحوازی!

ایده جدایی‌طلب استان خوزستان را اولین بار گروهکی به اسم جمعیت خلق عرب به راه انداخت؛ آنها یک جمعیت جدایی‌طلب شناخته می‌شدند که خواستار انفصال خوزستان از مرزهای ایران بود. این گروه در همان سال‌های اوایل انقلاب به رهبری معنوی «شیخ شبیر خاقانی» شکل گرفت و خواسته‌های عجیبی در مورد منطقه خوزستان را مطرح کرد؛ مثل اینکه خوزستان باید یک منطقه خودمختار باشد، دادگاه‌های عربی برقرار شود؛ اولویت استخدام در بخش دولتی و خصوصی با عرب‌ها باشد، دروس مدارس خوزستان همگی باید به زبان عربی باشد و یا اینکه همه مسئولان خوزستان همگی باید عرب باشند! اگرچه در سال‌های ابتدایی انقلاب تلاش شد تا با مذاکره با آنها مشکلات حل و فصل شود اما با آغاز جنگ تحمیلی این گروهک دست به اقدامات خرابکارانه‌ای زد و پس از مدتی نیز تحت‌الحمایه صدام حسین معدوم قرار گرفت.

از کشتار مردم خرمشهر تا ستون پنجم دولت صدام

این جریان تروریستی در همان سال‌های اولیه انقلاب هم برای رسیدن به اهدافش ‌با بمب گذاری و حملات تروریستی تعداد زیادی از مردم خرمشهر را به شهادت رساند. که پس از برخورد اطلاعات و امنیتی با عوامل آن، بخش قابل توجهی از آنان به کشور عراق و بعدها به انگلستان و هلند فرار کردند. در زمان جنگ تحمیلی نیز اعضای این گروهک تروریستی فعالیت های جاسوسانه خود علیه ایران و به نفع رژیم بعث را پررنگ‌تر کرده و به مردم کشورشان خیانت کردند.

ادعای بازپس‌گیری خوزستان از فارس‌ها!

گروهی که در حال حاضر از جمعیت خلق عرب نام خود را به «الاحوازی» تغییر دادند و بر این باورند که فارس‌ها در خوزستان این منطقه را اشغال کرده و مجددا باید خوزستان را به اعراب پس بدهند. برای همین هم آنها به فراخور فعالیت هایشان «آبادان» را «عبادان» یا «خرمشهر» را «محمره» می‌نامند و معتقدند که ایرانی‌ها طی تاریخ اسامی اصلی این مناطق را تغییر داده‌اند! این در حالی است که از قدیم الایام، مردمانی از نژادهای مختلف عرب، فارس، بختیاری و ... توأمان جمعیت خوزستان را تشکیل داده و در صلح و صفا کنار یکدیگر زندگی می‌کردند

کشتن مردم خوزستان به بهانه دفاع از خوزستان!

گروهک تجزیه طلبی که حمله تروریستی امروز را برعهده گرفته خود را جبهه دموکراتیک مردمی اهواز می‌داند و نام جعلی الاحوازی را بر خود نهاده و از سال ۲۰۰۵ فعالیت مخرب خود را تحت عنوان جدیدی آغاز کرده است. در سال‌های ابتدایی فعالیت این گروهک تروریستی، کنفرانسی تحت عنوان "نصرة الشعب العربی الأحوازی" (ترجمه فارسی: حمایت از مردم عرب اهواز) در قاهره برگزار شد که برخی از چهره‌های تاثیرگذار جهان عرب از مصر و عربستان در آن حضور داشتند. نام عماد عبدالغفور دستیار محمد مرسی و واعظ تکفیری شیخ محمد العریفی در شمار سخنرانان این مراسم که توسط شبکه بی‌بی‌سی فارسی نیز به صورت گسترده پوشش رسانه‌ای داده شد، دیده می‌شد.

این گروهک تروریستی که از بقایای جریان تجزیه‌طلب جمعیت خلق عرب تشکیل شده و ایدئولوژی نزدیک به آنها دارد، از سال ۲۰۱۵ نام خود را از "سازمان اسلامی سنی احواز" تغییر داده و خود را "جنبش الاحوازی" معرفی می‌کند و اقدامات خرابکارانه‌ای را نیز انجام داده است.

ساعاتی پس از حمله تروریستی به مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان خوزستان که به شهادت بیش از ۱۰ تن از هموطنان‌مان منجر شد، فردی به نام "یعقوب حر النسطری" که خود را سخنگوی گروهک ترویستی الاحوازی معرفی می‌کرد در گفتگو با تلویزیون فارسی‌زبان ایران‌اینترنشنال سعی کرد تا توجیهاتی برای این کشتار فجیع ارائه بدهد و آن را تنها راه برای گروهک خود بداند.