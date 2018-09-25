تلاش «آمدنیوزی» برای تبرئه «الاحوازیه»

مجله مهر: کانال تلگرامی آمدنیوز که در لحظات اولیه حمله تروریستی به مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اهواز، با خوشحالی آن را به گروهک تجزیهطلب الاحواز منصوب کرده بود، رفته رفته از حرف خودش برگشت و به ترفند همیشگی «اینم کار خودشونه!» روی آورد.
به نظر میرسد این رویکرد آمدنیوزی و همچنین ورود داعش به ماجرا در راستای اعتبار بخشی به گروهک جداییطلب الاحواز و مصون ماندن آنها از برخورد سخت و انتقام نزدیک باشد.
در روزهای گذشته علاوه بر وعده مسئولان نظامی و امنیتی برای انتقامگیری از تروریستها و عقبه و حامیان آنها، برخی از دولتهای اروپایی همچون دانمارک اعلام کردهاند که در صورت اثبات نقش گروهک الاحواز در حمله تروریستی به اهواز، عوامل این گروه را به تهران تحویل میدهند.
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