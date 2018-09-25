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۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

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تلاش «آمدنیوزی» برای تبرئه «الاحوازیه»

تلاش «آمدنیوزی» برای تبرئه «الاحوازیه»

آمدنیوز رسانه وابسته به دشمنان مردم ایران در یک روز چندین بار عامل اصلی حمله تروریستی اهواز را که به شهادت ۲۴ نفر از هموطنان‌مان منجر شد، عوض کرد تا در پایان بگوید که «اینم کار خودشونه»!

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مجله مهر: کانال تلگرامی آمدنیوز که در لحظات اولیه حمله تروریستی به مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اهواز،  با خوشحالی آن را به گروهک تجزیه‌طلب الاحواز منصوب کرده بود، رفته رفته از حرف خودش برگشت و به ترفند همیشگی «اینم کار خودشونه!» روی آورد.

به نظر می‌رسد این رویکرد آمدنیوزی و همچنین ورود داعش به ماجرا در راستای اعتبار بخشی به گروهک جدایی‌طلب الاحواز و مصون ماندن آنها از برخورد سخت و انتقام‌ نزدیک باشد.

در روزهای گذشته علاوه بر وعده مسئولان نظامی و امنیتی برای انتقام‌گیری از تروریست‌ها و عقبه و حامیان آنها، برخی از دولت‌های اروپایی همچون دانمارک اعلام کرده‌اند که در صورت اثبات نقش گروهک الاحواز در حمله تروریستی به اهواز، عوامل این گروه را به تهران تحویل می‌دهند.

کد مطلب 4412549

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
      3 1
      پاسخ
      دمتون گرم. قشنگ نشون دادید چقدر اینا احمقند...
      • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
        0 0
        و تروریست

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