۴هزار وسیله حمل و نقل آماده جابه جایی دانش آموزان شمال تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خردمند پیش از ظهر شنبه با اعلام خبر آمادگی ۴ هزار وسیله حمل و نقل برای جابه جایی دانش آموزان شمال تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور سهولت و تسریع توام با ایمنی در جابه جایی دانش آموزان، ناوگان تاکسی رانی و اتوبوسرانی شمال تهران با بیش از۴ هزار وسیله حمل و نقلی آماده خدمات رسانی به دانش آموزان و خانواده ها در سال تحصیلی جدید است.

خردمند افزود: در حال حاضر بیش از۱۹۳ اتوبوس در۱۵ خط و ۳۶۲ اتوبوس «بی. آر. تی» در سه خط ۴ ،۷ و۹ تندرو در ۴ پایانه شهید افشار ، دستواره ، تجریش و لاله آماده جابه جایی شهروندان و دانش آموزان است.

وی با اشاره به وضعیت شبکه تاکسی رانی منطقه یک خاطر نشان ساخت: تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۷۳ تاکسی نیز شامل ناوگان تاکسی خطی، گردشی و بیسیم و همچنین تاکسی ون در ۵۳ خط در ۵ پایانه ارم ، شهید دستواره ، قیطریه ، مینی سیتی و نوبنیاد فعال هستند که با حداکثر ظرفیت خود خدمات رسانی می کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران بیان داشت: نگهداشت ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح منطقه نیز به طور مستمر در حال انجام است و در این راستا سطل های زباله در ایستگاه های brt تندرو نصب ، خط کشی ایستگاه های فیدر اتوبوسرانی و ایستگاههای تاکسیرانی انجام و طراحی و نصب تابلوهای جدید مسیر خطوط اتوبوسرانی اجرا شده است.

وی گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و تشویق آنان در استفاده از حمل ونقل عمومی ۹۰ درصد پایانه های سطح منطقه به امکانات رفاهی از جمله سرویس بهداشتی ، نمازخانه، سرپناه و... مجهز شده است.