به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی امروز ۳۱ شهریور ماه در مدرسه تاریخی و ماندگار دارالفنون حاضر شد و به سوال خبرنگاران پاسخ داد. در این نشست خبری وزیر آموزش و پرورش در حالی پاسخگوی سوالات بود که در ماه های اخیر در این وزارتخانه چالش هایی از جمله طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش که در نهایت منتفی شد، مطرح بود.

در ابتدای این نشست خبری سید محمد بطحایی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری محرم گفت: بگذارید سال تحصیلی جدید را با تشکر از یک میلیون و هفتصد هزار معلم شاغل و بازنشسته که علیرغم سختی ها غیرتمندانه چراغ تعلیم و تربیت را روشن نگه می دارند و تبریک به ۱۴ میلیون دانش آموزی که از فردا مشغول تحصیل می شوند آغاز کنم. همچنین تبریک می گویم به ۱۳ هزار دانش آموز ایرانی که ۱۱۱ مدرسه در ۶۰ کشور جهان مشغول تحصیل می شوند و همچنین ۴۰۰ هزار دانش اموز اتباع خارجی.

وی ادامه داد: تا امروز ۱۳ میلیون و ۳۸۷ ثبت نام قطعی کرده اند که پیش بینی می کنیم حدود ۳ درصد دانش اموزان که عموما یا پایه دهم هستند یا فنی حرفه ای و یا غیر ایرانی هستند همچنان ثبت نامشان را قطعی نکرده باشند.

وزیر آموزش و پرورش آخرین آمار از کلاس های درس را در سال تحصیلی جدید ۴۸۳ هزار باب کلاس عنوان کرد و بیان کرد: پیش بینی می کنیم این رقم به ۴۹۸ کلاس برسد که ۱۶ هزار کلاس افزایش خواهیم داشت که عمدتا به دلیل استقرار پایه دوازدهم هست.

وی اظهار کرد: نسبت به سال گذشته ۱۱۰۰ مدرسه دولتی افزایش داریم. در سال گذشته ۹۱۷۲۱ مدرسه دولتی بوده که ۱۱۰۰ مدرسه امسال به این عدد اضافه شده است. در سال تحصیلی که پشت سر می گذاریم ۱۴۲ هزار دانش آموز بازمانده تحصیل در ابتدایی داشتیم. با تمام طرح هایی که اجرا کردیم باز هم در گروه سنی دوره ابتدایی نتوانستیم همه واجب التعلیم ها را در کلاس درس جا بدهیم. اما با همین طرح ها ۳۲ هزار دانش آموز در دوره ابتدایی را جذب کنیم و یکی از موفقیت هایی است که با همت همکارانم در آموزش و پرورش محقق شد.

بطحایی گفت: در سال تحصیلی گذشته ۵۰۶۹ دانش آموز فاقد مدرک هویتی با همکاری وزارت کشور وارد کلاس شدند که از افتخارات ماست. انروز می توانیم بگوییم بیش از ۹۷ درصد نرخ ثبت نام خالص پایه اول را داریم.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: در حوزه فضای آموزشی حدود ۸ هزار کلاس جدید را برای استقبال از مهر آماده بهره برداری کردیم که تا پایان سال دو هزار کلاس دیگر هم به این آمار اضافه می شود. ۱۴۵۰ میلیارد تومان اعتبارات در این حوزه اختصاص پیدا کرد. این به خاطر تخصیص پیدا کردن اعتبار طرح های ملی در بخش اعتبارات عمرانی بود که صد در صدش تخصیص پیدا کرد. کمک خیرین ۵۰ درصد تامین منابع اماده سازی این کلاس ها را تامین کرد.

افتتاح ۵۹ مدرسه در سرپل ذهاب

بطحایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به زلزله سال گذشته کرمانشاه بیان کرد: در اثر زلزله سال گذشته سرپل ذهاب ۷۸ مدرسه ما تخریب شد. خوشبختانه با همتی که همکارانم داشتند ۵۹ مدرسه آماده بهره برداری شده است که فردا در ویدیوکنفرانسی توسط رییس جمهور به بهره برداری می رسد. همزمان با آن تخریب و نوسازی مدارس جدید در معرض آسیب را آعاز کردیم و هم اکنون ۲۰۰ پروژه در کرمانشاه داریم. بیش از ۶۵‌هزار و ۵۰۰ دانشجو معلم سال تحصیلی را در دانشگاه فرهنگیان آغاز می‌کنند.

۶۰۰ هزار دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان هم از حیث توسعه کمی و کیفی اتفاقات خوبی رخ داده است و امسال در مهر ماه ۳۴ هزار و ۶۰۰ نفر را در دانشگاه فرهنگیان پذیرش کردیم که ۱۵ هزار نفر مربوط به آزمون استخدامی و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هستند که یکسال مهارتهای معلمی را در این دانشگاه می گذرانند. ۳۱ هزار دانشجو از سال‌های قبل و در سال‌های در این دانشگاه پذیرش داشتیم که در مجموع ۶۵ هزار و ۶۰۰ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان داریم.

کتب درسی تا سال ۱۴۰۰ تغییر نمی‌کند

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حدود ۱۴۰ میلیون جلد کتاب درسی با ۱۲۰۰ عنوان کتاب درسی توزیع شده است و تا سال ۱۴۰۰ کتاب نونگاشت نداریم. از دانش آموزان می‌خواهم برای نگه داری مطلوب کتب خود تلاش کنند زیرا چاپ کتاب و تهیه کاغذ بسیار هزینه‌بر است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد از اعتبارات استانی ما تا امروز تخصیص پیدا کرده است و حدود ۴۰ درصد اعتبارات متمرکز ملی نیز تخصیص یافته، رشد ۱۳ درصدی تامین اعتبارات را نسبت به سال قبل در همین زمان داشتیم.

بطحائی در ادامه تاکید کرد: از مطالبات سال ۹۶ فرهنگیان، ۲.۵ ماه حق التدریس، چهار ماه خرید خدمات و همچنین حق الزحمه ۹۶ نیز باقی مانده است که به سال ۹۷ منتقل شده است. حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از مطالبات سال قبل به امسال منتقل شده است.

وی همچنین با اشاره به سامانه‌هایی برای انضباط بخشی به فرایند نظارتی مدارس و مراکز غیردولتی گفت: امسال میزان تخلفات گزارش شده و اعتراضات مربوط به شهریه به نسبت سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشت.۳۲ مدرسه متخلف که شهریه بیشتری اخذ کرده بودند شناسایی و مکلف به استرداد شهریه شدند و ۱۷ مدرسه تذکر کتبی دریافت کردند و متاسفانه امتیاز سه مدرسه هم لغو شد.

بطحایی به بیان مشکل هفت هشت ماه اخیر مبنی بر بروز مشکلاتی برای بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری افراد دارای سابقه حق التدریس پرداخت و گفت: با مساعدت خوب صندوق این مشکل حل شده و سنواتشان به نرخ روز پرداخت می‌شود. این مشکل حدود ۷۰ هزار نفر را شامل می‌شد.

وزیر آموزش و پرورش به مساعدت شورای حقوق و دستمزد برای یک مصوبه اشاره کرد و گفت: بر این اساس معلمان شاغلی که اضافه تدریس می‌گیرند به شرط اینکه حداقل شش ساعت باشد، در فوق العاده شغل و حق شاغل آنها وارد می‌شود و با ابلاغ این مصوبه، این تعداد ساعات برای حق التدریسان غیرموظف تا ۲۵ درصد به عنوان حق شاغل در حکمشان وارد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آزمون پایه هفتم برای مدارس استعدادهای درخشان، با تاکید بر اینکه هدف حذف آزمون های استعداد تحصیلی در پایه ابتدایی را با جدیت پیگیری می کنیم بیان کرد: روش پذیرش مدارس استعداد درخشان را تغییر دادیم و تمام بحث ما آزمون های پیشرفت تحصیلی بود. آزمون پایه هفتم استعداد درخشان که متکی به پیشرفت تحصیلی بود را تغییر دادیم. البته هنوز دانش آموزان برای کنکور گرفتار آن هستند. ما امسال سنجش هوش و استعداد را جایگزین کردیم و اعتراف می کنم نواقصی داشتیم اما پیشرفت های خوبی داشتیم. به طور مثال به جای 250 هزار نفر که هر سال در این آزمون شرکت می کردند، امسال 150 هزار نفر شرکت کردند

چالش برای سونامی بازنشستگی

در بخش بعدی وزیر آموزش و پرورش به سوال خبرنگاران حاضر پاسخ داد.

وی درباره سونامی بازنشستگی بیان کرد: در سال های آینده همکارانی که بازنشسته می شوند زیاد است ما در اولین گام با روش های انگیزشی سعی داریم آن دسته از همکاران که بازنشسته می شوند اما یا در مناطقی هستند که کمبود داریم یا در رشته های خاص تدریس می کنند را به تاخیر بیاندازیم.

بطحایی ادامه داد: راهکار بعدی این است که امسال ۱۶ روش را به کار گرفتیم برای آنکه بخشی از کمبودها را جبران کند. از دو سه ماه آینده اعلام کنیم هر روش چه تعداد از این کمبود را جبران می کند. انشالله استخدام جدید هم خواهیم داشت.

وی درباره نارسایی ها و ایرادات کتاب های درسی بیان کرد: نارسایی کتاب های درسی درست است و وجود دارد و سعی داریم این ایرادات به حداقل برسد. اما گاهی سوءبرداشت هایی هم می شود. در حجم کاری که دارد در این حوزه می شود این نارسایی ها کم است و بلافاصله هم در صورت اطلاع اصلاح می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: درباره سوال دیگری پیرامون حساب یکپارچه باید بگویم با ملاحظات قانونی به اجرا در می آید. با بانک عامل هماهنگی شده و حساب مدارس تعیین شده است. این کار به شفاف سازی های مالی می انجامد.

به خاطر نگرانی از استیضاح جهت گیریهایمان را متوقف نمی کنیم

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره موضوع استیضاح خود که چندی پیش مطرح شد و منتفی شد، بیان کرد: نمایندگان مجلس یک حق قانونی دارند که وقتی برای آن تعیین نشده و هر زمان تشخیص بدهد سوالی بپرسد یا استیضاح کند و... انجام می دهند. پس اگر استیضاح بنده منتفی شد و عده ای از نمایندگان امضا خود را پس گرفتند به زمان استیضاح ربط نداشت اما ممکن است ده روز دیگر رخ بدهد یا نه. ما پاسخ هایی را برای سوال نمایندگان آماده کرده بودیم و با عدد و رقم نشان می دادیم تلاشمان در این یکساله بیش از گذشته بوده است. ما هر وقت مورد پرسش قرار می گیریم، پاسخ می دهیم و اگر هم تشخیص دادند کس دیگری در این سمت فعالیت کند ما کنار می رویم.

وی ادامه داد: ما نباید به خاطر نگرانی از سوال و استیضاح همه جهت گیری هایمان را متوقف کنیم. ما یک افقی را برای آموزش و پرورش می بینیم و به آن سمت حرکت می کنیم.

بطحایی درباره بازداشت برخی فرهنگیان نیز گفت: قوه قضاییه بر اساس مصالح خودش تصمیم می گیرد و مستقل است. اما بنده نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستم و حتما پاسخ هایی که بنده بدهم می تواند کمک کننده باشد و هر جا در حوزه اختیارم باشد حتما دریغ نمی کنم.

هیچ معامله سیاسی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت نگرفته است

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: هیچ معامله سیاسی در پیرامون صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد. ضمن تقدیر از تمام هیات مدیره صندوق ذخیره باید بگویم به همان دلیلی که مدیران میانی و مدیران ارشد را باید به سمت جوانگرایی ببریم، تغییرات هیات مدیره صندوق ذخیره به همین سمت تغییر خواهد کرد اما هنوز موضوعات تغییر در سطح ابتدایی مطرح شده است.

دو نطریه حقوقی درباره تعطیلات زمستانی

وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع تعطیلات زمستانی اظهار کرد: دو نظریه در این خصوص وجود دارد. یکی اینکه به مصوبه مجلس نیازمند است و نظریه حقوقی دیگر این است که با اختیار شوراهای آموزش و پرورش می توان این کار را کرد. ما در حال حاضر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص سوال کردیم اگر در پاسخ آنها این قید شود که نیاز به مجلس نداشته باشد به نظر برسد در سال جاری بتوانیم ۵ روز تعطیلات میان سال داشته باشیم و از آن سمت ۵ روز اول خرداد برای دروس اضافه شود.

ساختار آموزش و پرورش به سمت چابک سازی تغییر می کند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جوانگرایی در آموزش و پرورش و تغییر ساختار آموزش و پروش بیان کرد: تا ۵۵ سالگی از نظر ما جوان است. اما درباره تغییر ساختار یک خیز برداشتیم اما دیدم حاشیه زیاد شد. همه انرژی را برای مهر گذاشتیم اما در دو هفته آینده در بخش اجرایی تغییراتی را در راستای چابک سازی سازمان انجام می دهیم. این تغییرات در سطح اداره کل و مناطق هم رخ می دهد و هدف ما مدرسه محوری است.

تعیین تکلیف ریاست سازمان پژوهش

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف رییس سازمان پژوهش که در حال حاضر شش ماه است این سازمان با سرپرست اداره می شود، بیان کرد: به مشکل درستی اشاره کردید. برای هماهنگی در این زمینه ورود کرده ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

بطحایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر پیرامون بزرگترین چالش سال تحصیلی جدید، گفت: در سال تحصیلی فرارو همراهی و همسویی جامعه با تحولاتی که در آموزش و پرورش دنبال می کند بزرگترین چالش ماست. مثلا ما تا می گوییم سهم کنکور باید در پذیرش دانشگاه کم بشود با مقاومت جامعه رو به رو می شویم. در واقع مقاومت در برابر هر تغییر، بزرگترین چالش ماست.