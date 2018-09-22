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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

«اسکایپ» با دستیار صوتی «الکسا» سازگار می شود

«اسکایپ» با دستیار صوتی «الکسا» سازگار می شود

قرار است تا قبل از پایان سال جاری میلادی، نرم افزار تلفن اینترنتی اسکایپ با دستیار صوتی هوشمند الکسای آمازون سازگار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، با اعمال این تغییر کاربران می توانند با صدور فرامین صوتی از اسکایپ استفاده کنند و به عنوان مثال با بیان جمله "الکسا، با اسکایپ به مادرم زنگ بزن" با مادر خود ارتباط صوتی و تصویری برقرار کنند.

مایکروسافت و آمازون هم اکنون در حال همکاری با یکدیگر برای سازگار کردن اسکایپ و الکسا هستند. دو طرف پیش از این کورتانا و الکسا را هم با یکدیگر هماهنگ کرده بودند تا این دو دستیار صوتی هوشمند یکپارچه شده و قادر به تبادل اطلاعات با یکدیگر باشند. هر چند در این زمینه محدودیت هایی وجود داشته است، اما سازگاری اسکایپ و الکسا به معنای دسترسی صوتی به تمامی خدمات اسکایپ خواهد بود.

نسخه های جدید اسکایپ با سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس سازگاری دارند و بر روی سیستم عامل های همراه اندروید و آی او اس هم قابل نصب هستند. مایکروسافت قصد دارد در آینده اسکایپ را با تلویزیون های هوشمند نیز سازگار کند.

کد مطلب 4408846

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