«اسکایپ» با دستیار صوتی «الکسا» سازگار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، با اعمال این تغییر کاربران می توانند با صدور فرامین صوتی از اسکایپ استفاده کنند و به عنوان مثال با بیان جمله "الکسا، با اسکایپ به مادرم زنگ بزن" با مادر خود ارتباط صوتی و تصویری برقرار کنند.

مایکروسافت و آمازون هم اکنون در حال همکاری با یکدیگر برای سازگار کردن اسکایپ و الکسا هستند. دو طرف پیش از این کورتانا و الکسا را هم با یکدیگر هماهنگ کرده بودند تا این دو دستیار صوتی هوشمند یکپارچه شده و قادر به تبادل اطلاعات با یکدیگر باشند. هر چند در این زمینه محدودیت هایی وجود داشته است، اما سازگاری اسکایپ و الکسا به معنای دسترسی صوتی به تمامی خدمات اسکایپ خواهد بود.

نسخه های جدید اسکایپ با سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس سازگاری دارند و بر روی سیستم عامل های همراه اندروید و آی او اس هم قابل نصب هستند. مایکروسافت قصد دارد در آینده اسکایپ را با تلویزیون های هوشمند نیز سازگار کند.