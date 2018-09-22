لبخند شکوفه ها نمایان شد/ماه مهربانی و اولین گام های کلاس اولی ها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مهر که می آید، پاییز آغاز می شود. مهر که می شود درختان برگ ریزان شده اما لبخند کودکان شکوفه می دهد. مهر که می شود کوچه ها از هیاهوی صدای بچه ها پر می شود. سرود «سر زد از افق مهر خاوران» در هر مدرسه به گوش می رسد و صدای خنده کودکان حیاط مدارس را پر می کند. چه شوری دارد این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر از دلهره، شوق و اضطراب، روزهای مهر و مدرسه.

روزهایی که واژه ها بر تخته سیاه جان می گیرد و کودکان را با «میم» مهربانی آشنا می سازد. آری، مهر دوباره از راه رسید و عطر عطوفت را در کوچه پس کوچه های بیرجند پراکنده کرد.

امروز بیش از ۱۶ هزار دانش آموز برای اولین بار همزمان با نواخته شدن «زنگ شکوفه ها» میز و نیمکت مدرسه را تجربه کرده و خود را برای بزرگ شدن آماده کرده اند.

امروز دبستان علامه حلی بیرجند میزبان دانش آموزان کلاس اولی بیرجند شد تا با نواختن زنگ شکوفه ها، اولین گام هایشان برای ورود به کلاس درس برداشته شود.

فضای مدرسه از اشتیاق کودکان پر شده است. با نظم خاصی بر روی صندلی ها نشسته اند و برای شروع مراسم انتظار می کشند.

آرزوهایی برای آینده

ریحانه یکی از دانش آموزان حاضر در مدرسه در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: خوشحالم که می خواهم وارد مدرسه شوم چراکه درس خواندن را خیلی دوست دارم.

وی در حالی که پرچم ایران را در دست گرفته، می افزاید: می خواهم درس بخوانم و در آینده معلم شوم تا به بقیه بچه ها درس بدهم.

در دنیای کودکی خود خواسته های بزرگی دارد. هر چند مدت به مادرش می نگرد. گویی هنوز وابستگی اش، وی را به طرف مادر می کشاند اما خوب می داند که باید برای تحصیل، سختی های زیادی را به جان بخرد.

از احساسش می پرسم. با صدای کودکانه اش می گوید: لباس مدرسه خریده ام. دفتر، کیف و مداد هم دارم تا بتوانم درس بخوانم.

آمادگی برای تحصیل

فاطمه که در صندلی کناری اش نشسته است، گفت و گو هایمان را رصد می کند و می گوید: باید درس بخوانیم تا بتوانیم مانند معلم ها به دیگران درس بدهیم.

وی با بیان اینکه نباید از درس و مدرسه فرار کنیم، می افزاید: دکتر، مهندس و معلم ها درس خوانده اند تا موفق شده اند.

فاطمه که از گفته هایش پیداست به طور کامل خود را برای مدرسه آماده کرده است، می گوید: خواهر بزرگم کلاس چهارم است و همیشه در رنگ آمیزی مشق هایش به او کمک می کنم.

نگاهی به ساختمان مدرسه می اندازد و می گوید: از این به بعد باید خودم درس بخوانم تا مانند خواهرم بزرگ شوم در غیر این صورت نمی توانم به آرزوهایم برسم.

مدرسه کانون تربیت است

یکی از والدین حاضر در مراسم نواخته شدن زنگ شکوفه ها در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان می کند: مدرسه کانون تربیت فرزندان است.

زهرا ایمانی با بیان اینکه نباید در تعلیم و تربیت دانش آموزان از هیچ تلاشی دریغ شود، می افزاید: والدین هم باید در این امر به معلم ها کمک کنند.

وی خواستار توجه بیشتر نیروهای آموزشی به مباحث تربیتی فرزندان شد و می گوید: گاهی مشاهده می شود که تکالیف شبانه زیادی برای دانش آموزان نوشته می شود که کاری نادرست است.

وی ادامه می دهد: نباید تنها دغدغه دانش آموزان انجام تکالیف باشد چراکه باید به درک درستی از آنچه می آموزند، برسند.

عزت جامعه در فرهنگ شهادت است

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این مراسم اظهار کرد: علم و تربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

‌علی اصغر موسوی کیا با اشاره به ۳۶ هزار دانش آموز شهید و پنج هزار معلم شهید در کشور، بیان کرد: تداوم پیروزی و امنیت جامعه را مرهون خون شهدا هستیم.

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: در استان ۹۲ معلم و ۳۴۳ دانش آموز شهید وجود داشته که در کنگره دو هزار شهید استان، یک روز با عنوان شهدای دانش آموز نامگذاری شده است.

موسوی کیا با بیان اینکه عزت ما در فرهنگ شهادت و وحدت است، بیان کرد: امروز باید فرهنگ انقلاب را به نونهالان بسپاریم و آن را نسل به نسل منتقل کنیم

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه مهر، روز ادب، ایمان و تواضع است، اظهار کرد: نونهالان در فضایی قدم گذاشتند که تجربیات زیادی را کسب خواهند کرد.

تکلیف مشق برای کلاس اولی ها ممنوع است

موسوی کیا بیان کرد: در نظام جدید آموزش و نگاه علمای تعلیم و تربیت، در پایه اول تا سوم تکلیف مشق ممنوع است و به جای آن مهارت های زندگی باید آموزش داده شود.

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز سواد به معنای تغییر در زندگی است، گفت: بزرگ ترین آفت در نظام آموزشی، اختلاف تفکر بین اولیا و دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه آزمون و کتاب های کمک آموزشی در پایه اول ممنوع است، اظهار کرد: سند اصلی ما در آموزش پایه اول کتاب است.

موسوی کیا بیان کرد: در دوره دوم ابتدایی برای نخستین بار در کشور دو ساعت در طول هفته، برنامه این دانش آموزان در اختیار مدیران قرار گرفته تا برنامه های اجرایی متناسب با روحیات دانش آموزان ارائه شود.

ورود ۱۶ هزار دانش آموز به کلاس اول

وی با بیان اینکه سال جاری ۱۶ هزار و ۳۱۱ دانش آموز پایه اولی به مدرسه می روند، گفت: از این میزان هشت هزار و ۴۶۷ نفر پسر و هفت هزار و ۸۴۴ نفر دختر هستند.

موسوی کیا با بیان اینکه دو هزار و ۷۵۲ آموزشگاه برای ورود کلاس اولی ها آماده شده است، گفت: همچنین این دانش آموزان در ۹ هزار و ۴۳۰ کلاس درس مشغول تحصیل می شوند.

موسوی کیا از افزایش پنج درصدی تعداد دانش آموز کلاس اولی خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۴۰ هزار دانش آموز در سطح استان به کلاس درس می روند.

کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول مهر که می شود، همین طور هیجان زده، منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان نگنجیم.