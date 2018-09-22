وزارت کشور بحرین شرکت کنندگان در مراسم عاشورای حسینی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل العهد، وزارت کشور بحرین تعدادی از شهروندانی را که در مراسم عاشورای حسینی در این کشور شرکت کرده بودند برای انجام تحقیقات به این وزارتخانه احضار کرد.

پیشتر نیز نیروهای امنیتی بحرین در ادامه اقدامات خود علیه برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین(ع) در این کشور، شیخ یاسین الجمری یکی از سخنرانان این مراسم را احضار کرده بودند.

نیروهای امنیتی بحرین با احضار این روحانی برجسته به مرکز پلیس شهر حمد از وی بازجویی به عمل آوردند.

نظامیان رژیم آل خلیفه هر ساله با حمله به نمادهای عاشورایی و تخریب آنها و بازداشت روحانیون سعی در مانع تراشی در روند احیای عزاداری حسینی در این کشور دارد.