  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

وزارت کشور بحرین شرکت کنندگان در مراسم عاشورای حسینی را احضار کرد

وزارت کشور بحرین شرکت کنندگان در مراسم عاشورای حسینی را احضار کرد

وزارت کشور بحرین تعدادی از شهروندان این کشور را که در مراسم عاشورای حسینی شرکت کرده بودند برای انجام تحقیقات احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل العهد، وزارت کشور بحرین تعدادی از شهروندانی را که در مراسم عاشورای حسینی در این کشور شرکت کرده بودند برای انجام تحقیقات به این وزارتخانه احضار کرد.

پیشتر نیز نیروهای امنیتی بحرین در ادامه اقدامات خود علیه برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین(ع) در این کشور، شیخ یاسین الجمری یکی از سخنرانان این مراسم را احضار کرده بودند.

نیروهای امنیتی بحرین با احضار این روحانی برجسته به مرکز پلیس شهر حمد از وی بازجویی به عمل آوردند.

نظامیان رژیم آل خلیفه هر ساله با حمله به نمادهای عاشورایی و تخریب آنها و بازداشت روحانیون سعی در مانع تراشی در روند احیای عزاداری حسینی در این کشور دارد.

کد مطلب 4408906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها