مشکلات باشگاه پدیده حل نشده است/بازیکن محروم نداریم

به گزارش خبرنگارمهر، یحیی گل محمدی بعدازظهر شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم های پدیده و تراکتورسازی در مشهد اظهار کرد: باید مقابل تیمی پرمهره و باانگیزه به میدان برویم و باید گفت تراکتورسازی توان و قدرت بالایی دارد.

وی افزود: امیدواریم در بازی فردا پیروز میدان باشیم و همه هدف ما از ابتدای لیگ ارائه یک فوتبال خوب بوده که هوادار راضی از ورزشگاه به خانه بروند.

گل‌محمدی در خصوص وضعیت مالی پدیده گفت:خبر جدیدی نیست و امروز هم قرار بود پرداختی داشته‌باشیم اما اتفاقی نیافتاده و بخشی از سرحال نبودن من به همین موضوع مربوط است.

سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: نمی‌دانم واقعا شرایط به چه شکل پیش می‌رود. اگر تا اینجا هم بالا آمده ایم به واسطه انگیزه‌ و شرف بازیکنانم بوده‌است‌. اگر غیرت بازیکنانم نبود اینجای جدول نبودیم‌. شک ندارم که حتی اگر مشکلات حل نشود، بازیکنانم از جان مایه می‌گذارند اما برایم سوال است که چرا این مشکلات حل نمی‌شود.

وی اظهارکرد: واقعا حیف است حالا که تیم خوبی جمع و جور شده و می‌تواند امسال نتایج خوبی کسب شود و مایه خوشحالی مردم مشهد باشیم، اینقدر راحت همه چیز را از دست بدهیم. شور و حال خوبی به وجود آمده و کاش مسئولان استانی و شهری نیم‌نگاهی به این‌شور و حال داشته باشند.

گل‌محمدی در خصوص مصدومان و محرومان تیمش گفت: ناصحی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما خوشبختانه محرومی نداریم.