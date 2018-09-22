حزب الله لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که شنبه شب منتشر شد، ضمن تسلیت به رهبر معظم انقلاب، دولت، ملت ایران و مردم اهواز آمده است: پشت این اقدام تروریستی دستان شیطانی خبیثی وجود دارد که هدف آنها سلب امنیت و ثبات جمهوری اسلامی و مجازات آن به دلیل پایبندی کاملش به حاکمیت کامل و بی نقص و مخالفت با تبعیت از آمریکا بود.

حزب الله، حمله تروریستی اهواز را شکل دیگری از جنگ های مستقیم یا نیابتی آمریکا و همپیمانانش و در صدر آنها تحریم ها و محاصره اقتصادی ظالمانه خواند.

حزب الله در عین حال تاکید کرد که عملیات تروریستی اخیر تاثیری در روحیه و قدرت جمهوری اسلامی و حضور سیاسی میدانی آن و حمایت همیشگی اش از جنبش ها و گروه های مقاومت، ملت مقاوم فلسطین، سایر ملت های آزاده و مستضعف جهان نخواهد داشت.

حزب الله افزود این اقدام تروریستی پاسخ مستقیم و آشکار به پیروزیهای بزرگی است که محور مقاومت به دست آورده است.