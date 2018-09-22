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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۳۴

حزب الله لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

حزب الله لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

حزب الله لبنان عملیات تروریستی در شهر اهواز ایران را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که شنبه شب منتشر شد، ضمن تسلیت به رهبر معظم انقلاب، دولت، ملت ایران و مردم اهواز آمده است: پشت این اقدام تروریستی دستان شیطانی خبیثی وجود دارد که هدف آنها سلب امنیت و ثبات جمهوری اسلامی و مجازات آن به دلیل پایبندی کاملش به حاکمیت کامل و بی نقص و مخالفت با تبعیت از آمریکا بود.

حزب الله، حمله تروریستی اهواز را شکل دیگری از جنگ های مستقیم یا نیابتی آمریکا و همپیمانانش و در صدر آنها تحریم ها و محاصره اقتصادی ظالمانه خواند.

حزب الله در عین حال تاکید کرد که عملیات تروریستی اخیر تاثیری در روحیه و قدرت جمهوری اسلامی و حضور سیاسی میدانی آن و حمایت همیشگی اش از جنبش ها و گروه های مقاومت، ملت مقاوم فلسطین، سایر ملت های آزاده و مستضعف جهان نخواهد داشت.

حزب الله افزود این اقدام تروریستی پاسخ مستقیم و آشکار به پیروزیهای بزرگی است که محور مقاومت به دست آورده است.

کد مطلب 4409439

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