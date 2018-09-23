کیبورد مخصوص تلویزیون های هوشمند ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تعداد معدودی کیبوردهای مخصوص تلویزیون هوشمند در بازار وجود دارد اما شرکت Logitech به تازگی از کیبورد K۶۰۰ رونمایی کرده است که در حقیقت با پدلمسی ترکیب شده و برای تلویزیون های هوشمند ارائه شده است.

با این کیبورد، نیازی نیست کاربر آدرس وب سایت یا کلمات جستجو را وارد کند. این کیبورد با هر مدلی کار نمی کند اما قابلیت یکپارچگی با تلویزیون های ۴K ال جی، سامسونگ و سونی که پس از ۲۰۱۶ در بازار عرضه شده اند را دارد.

همچنین لازم نیست کاربر کیبورد را با تلویزیون استفاده کند. این کیبورد به بلوتوث مجهز است و می توان آن را به دستگاه های اندروید، آی او اس، مک و ویندوز متصل کرد.