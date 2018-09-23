دشمن به دنبال استحاله معنوی آینده سازان نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع، امیر محمود شیخ حسنی معاون هماهنگ کننده وزیر دفاع در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان درس‌آموز مکتب اسلام، تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با ایام محرم و همچنین هفته دفاع مقدس را پربرکت خواند و گفت: انشاءالله دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با تاسی از الگوهای عاشورای حسینی(ع) و دفاع مقدس ملت ایران بتوانند در مسیر رشد و بالندگی معنوی نیز همچون مسیر علمی به سمت تعالی و پیشرفت حرکت کنند.

امیر شیخ حسنی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بیان کرد: نظام اسلامی در این ۴۰ سال با هدایت داهیانه فرماندهی معظم کل قوا و تلاش ملت به جایگاه رفیعی رسیده است که حفظ و پاسداشت این جایگاه مستلزم برخورداری از جوانان ارزشی، پرتوان و مصمم است. لذا نگاه ما به دانش آموزان نگاه به آینده‌سازان است؛ مردان و زنان بلند همتی که قرار است این جایگاه رفیع را حفظ و ارتقا دهند.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع با اشاره به نقش دانش آموزان، نوجوانان و جوانان در دوران پر فراز و نشیب دفاع مقدس، ادامه داد: نظامی که در طول ۴۰ سال با حفظ ارزش‌های والای خود به جایگاهی نائل شده است که خار چشم استکبار شده و قطعا از طرف نظام سلطه با تهدیدات همه جانبه و مختلف روبرو است؛ در دوران جنگ تحمیلی توانست با دانش آموزان مومن و انقلابی در مقابله با تهدیدات سخت و نظامی دشمن افتخار آفرینی کند.

وی افزود: امروز پس از ۴دهه تهدید استکبار جهانی با تهدیداتی از نوع نرم و عملیات روانی روبرو هستیم و دشمن در صدد استحاله معنوی آینده سازان نظام اسلامی است.

امیر شیخ حسنی تأکید کرد: دانش آموزان در فضای امروز جامعه جهانی باید بیش از پیش هوشیار بوده و با دشمن شناسی دقیق، بصیرت و آگاهی در دفاع از آرمان ها و راه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم تلاش کنند و در کنار مدارج علمی و تعمیق معنویت سیره شهدا را چراغ راه خود قرار داده تا همواره به عنوان یک افتخار برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی بدرخشند.

در پایان این مراسم از ۸ دانش آموز نمونه و برتر این مدرسه در حوزه های علمی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد.