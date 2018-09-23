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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۶۱هزار تومان گران شد/نرخ:چهار میلیون و ۵۶۱هزار تومان

سکه طرح جدید ۶۱هزار تومان گران شد/نرخ:چهار میلیون و ۵۶۱هزار تومان

در بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۱ هزار تومان افزایش، به چهار میلیون و ۵۶۱ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه-اول مهرماه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۱ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۴ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه چهل هزار تومان، ربع سکه ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به ترتیب نرخ آن به دو میلیون و ۱۵۳ هزار تومان، یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان و ۶۵۲ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۹ دلار و ۴۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۰ هزار و ۲۰ تومان است.

کد مطلب 4410081

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