به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تصویربرداری سریال «بهترین سال‌ها زندگی ما» به کارگردانی احمد کاوری در حالی در شمال ایران پیگیری می شود که اغلب بازیگران فصل نخست آن جلوی دوربین رفته اند.

ضبط تصاویر سریال «بهترین سال‌ها زندگی ما» به تهیه کنندگی محمودرضا تخشید این روزها در بندر کیاشهر پیگیری می شود و تصویربرداری سکانس های دفتر یکی از کاراکترها با بازی فرخ نعمتی در حال انجام است. همچنین ضبط صحنه های زیر آب در سفیدرود یکی از مراحل اصلی و پرفشار تصویربرداری در روزهای اخیر بوده است.

این سریال به نویسندگی جابر قاسمعلی، یک درام تاریخی عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست محسوب می شود.

این سریال در ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما تولید می شود. داستان مجموعه در دهه ۳۰ روایت می شود و قصه ای پرفراز و نشیب را به تصویر می کشد که در ادامه به دهه حاضر نیز می رسد. تنوع جغرافیایی لوکیشن های این سریال از جمله ویژگی های آن است.

علیرضا کمالی، بهنام تشکر، هدایت هاشمی، برزو ارجمند، رحیم نوروزی، الهام طهموری، شهرام قائدی، علی سلیمانی، فرخ نعمتی، کورش سلیمانی، افشین سنگچاپ، فریبا طالبی، مینا نوروزی، فریده دریامج، سهی بانو ذوالقدر، ساناز سماواتی، شهروز ابراهیمی، وحید شیخ زاده، بهراد خرازی، فرج الله گلسفیدی، انوش نصر، کرامت رودساز، حمیدرضا داوری، مهدیه کوهستانی و ... در این سریال بازی دارند.

این بازیگران در فاز نخست بازی دارند و در جریان ضبط دیگر مقاطع قصه چهره های شناخته شده دیگری نیز به گروه خواهند پیوست.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یارمحمد سیستانی برای فرار از گرسنگی و خشکسالی به شمال کشور می رود تا شغل ماهیگیری را پیشه کند. او که نمی داند ماهیگیریِ آن منطقه در سلطه گردنکشی به نام تراب است، به دریا می زند و مقابل تراب می ایستد. وارش بیوه جواد که سالها تراب در خیال ازدواج با اوست، با دیدن دلاوری یارمحمد دل به او می بندد و به تراب جواب رد می دهد. تراب نقشه ای می چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما اتفاقی که هیچکس انتظارش را نمی کشد، از راه رسیده و سرنوشت آدم ها را به هم پیوند می زند.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مجری طرح: محمدکامبیز دارابی، مدیرتصویربرداری: محمد ناصری، طراح صحنه، دکور و لباس: حسن روح پروری، مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، طراح گریم: داریوش صالحیان، تدوینگر: حسین غضنفری، مدیر تولید: رحیم بیابانی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه های ویژه کامپیوتری: شهاب نجفی، برنامه ریز: حبیب قلی زاده، دستیار یک کارگردان: محسن حسن پور، تصویربردار: فردین ناصری، منشی صحنه: محبوبه نظری، عکاس: علی یعقوبی، مدیر تدارکات: علی بهره مند و مشاور رسانه ای: هادی اعتمادی مجد.