واکنش شدیداللحن خانواده شهید ابومهدی المهندس به اظهارات سخیف ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، خانواده ابومهدی المهندس معاون پیشین رئیس سازمان حشد شعبی عراق امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حرف های ترامپ و اشاره وی به قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به وضوح ترس وی را نشان می دهد.

در این بیانیه آمده است: می‌خواهیم به این مقام تازه کار در سیاست که عنوان نخست وزیری عراق را یدک می‌کشد یادآوری کنیم که هرکس از گذشته کشورش روی برگرداند با ملتش قطع ارتباط کرده است و کسی که گذشته‌اش باطل است شایسته رهبری آینده نیست.

همچنین خانواده شهید ابومهدی المهندس بیان کرد: هدف از سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن تحقق دو هدف مهم است. اولین آن برچیدن حشد شعبی به عنوان قدرتی ایدئولوژیک است که به دلیل شکل گیری، موجودیت و تاریخش با نیروهای استکبار و ابزارهای آن مقابله می‌کند تا راهی که با ترور المهندس آغاز شد، تکمیل شود و دوم، کنترل بر منابع نفتی عراق.

در این بیانیه تاکید شد که آنچه که پیرامون ضرورت برچیدن مقاومت و تحویل سلاح تحت لوای انحصار سلاح در دست دولت مطرح می‌شود، صرف نطر منبع آن، گفتمان آمریکایی صهیونیستی غیرقابل قبول است.

در پایان این بیانیه بر ضرورت مقاومت و مقابله با حضور اقتصادی‌ای که به دنبال غارت منابع عراق است و نیز ضرورت مقاومت با تمام توان در برابر حضور نظامی آنها تاکید شد.

گفتنی است که روز گذشته ترامپ در دیدار الزیدی نخست وزیر عراق گفته بود: من سلیمانی را کشتم و اتفاقاً یک فرد بسیار بد از عراق در همان حادثه کشته شد. بنابراین، نمی‌دانم که آیا به شما لطف کرده‌ام یا نه!

الزیدی نیز در پاسخ گفت: من درگیر سیاست نبودم و به گذشته اهمیتی نمی‌دهم و سفر کنونی‌ ام برای گفتگو درباره آینده است!