شانس یک طلا و یک برنز برای کشتی آزاد/ سوادکوهی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ۶ وزن اول رقابت های بین المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی جام امره پولیاک و یانوش وارگا بعنوان چهارمین و آخرین مرحله از رنکینگ بین المللی، امروز در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم زاده در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر مگرله از آلمان شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر از سد داستانبک از قزاقستان عبور کرد. ابراهیم زاده در این مرحله مقابل نیکا زاکاشویلی از گرجستان با نتیجه ۲ بر ۲ و با ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۵ ویشال کالی‌رامانا از هند را مغلوب کرد و راهی فینال شد.

ابراهیم زاده در فینال مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز از بلغارستان مبارزه خواهد کرد. در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی خرمدل در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب کولار از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از بلغارستان از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر آبیمانیو از هند را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب لاوت از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی الهی به دیدار رده بندی راه یافت. الهی در این دیدار به مصاف کانان هیبت‌اف از آذربایجان می رود.



در وزن ۸۶ کیلوگرم، علی سوادکوهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۵ بر ۵ مغلوب سامخارادزه از گرجستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل دیگر کشتی گیر گرجستان از دور رقابت ها کنار رفت.



دیدارهای رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد.