شناسایی ۴۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه/ انسداد ۶۵ حلقه چاه

مروت قبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۶ تا کنون چهار هزار و سه حلقه چاه غیر مجاز با حجم ۹۸ میلیون مترمکعب برداشت سالیانه در سال در سطح استان مسدود شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است، افزود: از سال ۸۶ تا کنون۲۶ گروه به منظور نظارت، کنترل و انسداد چاه ها مستقر شدند که کار توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز و پلمب چاه های مجاز که برداشت غیرمجاز داشتند را انجام می دهند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمانشاه تصریح کرد:اعتباراتی که باید برای این حوزه تخصیص یابد کافی نیست و روند کار آن گونه که باید نبوده است.

وی گفت: از سال ۹۶ نصب کنتورهای حجمی آغاز شده و اینک نیز ادامه دارد اما با توجه به نوسانات قیمت نصب آن با کندی انجام می شود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در گذشته کنتورهای هوشمند آب و برق داشتیم خاطر نشان کرد: یک هزار و ۲۶۰ چاه را مجهز به نصب کنتور هوشمند آب و برق کرده ایم.

وی بیان کرد: تعدادی چاه غیرمجاز که مضر به منافع عامه هستند باید مسدود شوند امسال هم ۶۵ حلقه چاه مسدود شده است که به دلیل مشکلات اعتباری نسبت به سال قبل، تعداد انسدادها افت داشته اما در نیمه دوم سال، سرعت کار افزایش خواهد یافت.

قبادی افزود: حفر چاه های غیرمجاز و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی تابع مولفه هایی است که تنها به مردم بستگی ندارد بلکه بیکاری و شرایط اقتصادی نیز باعث افزایش تمایل مردم به چنین اقداماتی می شود از سوی دیگر عموم مردم خواستار کنترل ما برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب هستند که در نتیجه راهکار آن نصب کنتور هوشمند است که با توجه به گرانی آن دولت باید حمایت کند.