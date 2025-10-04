انسداد ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه اجرایی، در نیمه نخست امسال ۴۴ حلقه چاه مسدود شده بود و از نیمه شهریورماه تاکنون نیز ۱۵۱ حلقه دیگر پر و بسته شده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند انسدادها در هفته‌های اخیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق طرح انسداد بدون خطا و حاشیه، گفت: تمامی انسدادها باید با دقت و کمترین خطا انجام شود و در این مسیر، حل مشکلات موجود در شبکه‌های آبیاری، به‌ویژه شبکه جامیشان، با همکاری جهاد کشاورزی استان ضروری است.

وی با اشاره به تأخیر ایجاد شده در اجرای طرح‌های مصوب، بیان کرد: طرح تعادل‌بخشی منابع آب استان، متأسفانه شش ماه از برنامه زمان‌بندی عقب است و این شرایط ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران برای تثبیت حقوق آبی مردم و استان، بسیج عمومی ایجاد کنند.

به گفته درویشی، هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال ۱۴۰۴، انسداد هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه است و تمامی همکاران و واحدهای اجرایی موظف به تلاش مضاعف در این مسیر هستند.

وی همچنین بر اهمیت نظارت مستمر بر برداشت‌های آب تأکید کرد و افزود: پایش دقیق برداشت‌ها، مستندسازی میدانی و بهره‌گیری از نیروهای توانمند در واحدهای عملیاتی از ضرورت‌های پیشبرد این طرح است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه یادآور شد: انسداد چاه‌های غیرمجاز تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه نقشی کلیدی در صیانت از منابع آبی استان، پایداری بخش کشاورزی و تأمین امنیت آبی مردم دارد و باید با جدیت ادامه یابد.