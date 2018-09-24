علی ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز، گفت: این حادثه مربوط به یک منطقه نیست و حادثه تروریستی از چند بعد برای ما حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ترور، انفجار و بمب گذاری زیاد داشته ایم، گفت: اما در این مقطع زمانی که با مسئله سرکشی ترامپ و بهم خوردن معادلات منطقه ای مواجه هستیم، این حادثه اهمیت ویژه ای دارد.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت امنیت تاکنون ثباتمان بود و اروپایی ها نمی توانند آن را کتمان کنند، اظهارداشت: هدف این حادثه تروریستی این بود که بی ثباتی و بی امنیتی را در منطقه نشان دهند در حالی که امنیت ملی ما را با یک ترور نمی توان سنجید چرا که در اروپا وقتی یک بمب منفجر می شود، هیچ وقت نمی گویند آنجا ناامن است و چنین اتفاقاتی شاخص امنیت نیست.

ربیعی گفت: امنیت ملی ایران با گسترش ژئوپلتیک سیاسی، امنیتی و اقتصادی مشخص می شود.

وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: مردم منطقه هیچ وقت مانند امروز اینچنین با ایران همدل نبوده اند و امنیت ملی ما در این گستره است و تروریست ها تاکنون در عراق، یمن، لبنان و یا فلسطین اشغالی نیز نتوانسته اند به اهداف خود برسند و جایگاه ما از نظر سیاسی و فرهنگی در منطقه باعث شد تروریست ها موفق نشوند.

وی همچنین به مبحث کثیرالقومی در ایران اشاره کرد و گفت: کشوری هستیم که از نظر تنوع قومی رتبه بالایی داریم و آنها می خواهند نشان دهند که این اتفاقات اخیر ربطی با قومیت های ما دارد و یک جنبش اجتماعی است در حالی که اقدام تروریست ها ربطی با قومیت ها ندارد و همانگونه که امروز شاهد هستیم از قومیت های مختلفی در مراسم حضور داشتند.

وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بنده هیچگاه به دنبال تئوری های توهم و توطئه نبوده ام، گفت: اما امروز به عنوان یک کنشگر سیاسی معتقدم که در خزانه داری آمریکا که اعضای مجاهدین خلق و اسرائیل حضور دارند، اقداماتی که انجام می دهند، توطئه است.

وی بیان داشت: با توجه به این موضوع، ما ایرانیان بیش از همیشه نیاز داریم که از تحولات درک داشته باشیم و آنها می خواستند یک کشور را از دایره نفت خارج کنند و عربستان با پولش در منطقه مشکلاتی را ایجاد می کند.

ربیعی افزود: امروز یکپارچگی ایران بزرگ مطرح است و بیش از هر دوره دیگر باید آینده نگری داشت و در کنار هم اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنیم.