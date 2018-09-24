رونمایی از ۶ جلد «کتاب جدید تقویم دفاع مقدس»

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از ۶ جلد کتاب جدید تحت عنوان تقویم تاریخ دفاع مقدس امروز دوشنبه (دوم مهر) با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در فرهنگسرای اندیشه رونمایی شد.

این کتاب‌ها تحت عنوان «جنگ آب» نوشته امیر سعید پور داراب، «جنگ نفت‌کش‌ها» و «خوف خفاش» نوشته امیر نبی کریمی، «امتحان بزرگ و میمک»، «عاشورایی دیگر» و «دروغ بزرگ» نوشته امیر سرتیپ فرهاد بهروزی هستند.

این ۶ جلد کتاب جدید تقویم دفاع مقدس به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی و در ادامه جلد یک تا ۴۳ از مجموعه تقویم تاریخ دفاع مقدس به چاپ رسیده است.