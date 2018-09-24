به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام عزاداری سالار شهیدان و نیز هفته دفاع مقدس و به منظور پاسداشت رشادتهای جوانان ایران زمین در حماسه هشت سال دفاع مقدس، اولین نشست ادبی «سهشنبههای شعر نیاوران» در پاییز با محوریت بزرگداشت این ایام برگزار میشود.
در این نشست شاعران جوان و پیشکسوت، آخرین سرودههای خود را با مضامین عاشورا و دلاوریهای رزمندگان اسلام قرائت خواهند کرد.
گفتنی است نشست ادبی «سهشنبههای شعر نیاوران» هر هفته با مدیریت محمد سلمانی و با حضور جمعی از شاعران و منتقدین ادبی در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
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