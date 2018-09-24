به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام عزاداری سالار شهیدان و نیز هفته دفاع مقدس و به منظور پاسداشت رشادت‎های جوانان ایران زمین در حماسه هشت سال دفاع مقدس، اولین نشست ادبی «سه‌شنبه‌های شعر نیاوران» در پاییز با محوریت بزرگداشت این ایام برگزار می‎‌شود.

در این نشست شاعران جوان و پیشکسوت، آخرین سروده‌های خود را با مضامین عاشورا و دلاوری‎های رزمندگان اسلام قرائت خواهند کرد.

گفتنی است نشست ادبی «سه‌شنبه‌های شعر نیاوران» هر هفته با مدیریت محمد سلمانی و با حضور جمعی از شاعران و منتقدین ادبی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‎شود.