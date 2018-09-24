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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

جلوه عاشورا در «سه شنبه‎های شعر نیاوران» 

جلوه عاشورا در «سه شنبه‎های شعر نیاوران» 

نشست ادبی «سه‎شنبه‎های شعر نیاوران»، این هفته 3 مهرماه،  با محوریت عاشورا و هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‎شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر،  همزمان با ایام عزاداری سالار شهیدان و نیز هفته دفاع مقدس و به منظور پاسداشت رشادت‎های جوانان ایران زمین در حماسه هشت سال دفاع مقدس،  اولین نشست ادبی «سه‌شنبه‌های شعر نیاوران» در پاییز  با محوریت بزرگداشت این ایام برگزار می‎‌شود.

در این نشست شاعران جوان و پیشکسوت، آخرین سروده‌های خود را با مضامین عاشورا  و دلاوری‎های رزمندگان اسلام قرائت خواهند کرد.

گفتنی است نشست ادبی  «سه‌شنبه‌های شعر نیاوران» هر هفته با مدیریت محمد سلمانی و با حضور جمعی از شاعران و منتقدین ادبی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‎شود.

کد مطلب 4411136
حمید نورشمسی

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