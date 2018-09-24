سعید اسلام زاده مدیر واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسلام زاده، نویسنده، روزنامه نگار و مجری رادیو با حکم هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی به سمت مدیر واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

وی با اعلام این خبر درباره اولویت های واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی به خبرنگار مهر گفت: اولویت اول ارتباط با رسانه ها است ولی نه اینکه صرفا در حوزه خبر این ارتباط صورت گیرد، بلکه هدف مان این است در حوزه هنرهای تجسمی به صورت تحلیلی تر صحبت کنیم. تلاشم این است به سمت تحلیل هنرهای تجسمی در بحث پوشش خبری رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی برسیم و تنها به پوشش خبری رویداد اکتفا نکنیم.

اسلام زاده در پایان بیان کرد: اولویت دوم ما ارتباط با انجمن های نه گانه هنرهای تجسمی است. موزه هنرهای معاصر تهران و اتفاقات حول این موزه، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و توسعه ارتباطات بین المللی در حوزه هنرهای تجسمی از دیگر اولویت های ما در واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی است.