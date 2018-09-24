مهلت ارسال اثر به جایزه کتاب سال تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مهلت ارسال آثار به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را تا ۲۰ مهر ماه تمدید کرد.

سی‌وششمین دوره جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه و همزمان با دهه مبارکه فجر برگزار می‌شود. بر این اساس دبیرخانه جایزه کتاب سال از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان و ناشران دعوت کرده با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی www.ketabsal.ir، کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را به دبیرخانه کتاب سال معرفی کنند.

آثار ارسالی باید برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۶ منتشر شده و جزو کتاب‌های کمک درسی و افست نباشند. علاوه بر این، کتاب باید دارای برگه اعلام وصول باشد.کتاب‌های داستان و رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی (تالیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و کودک و نوجوان، به دلیل همپوشانی با جایزه جلال آل‌احمد و جایزه شعر فجر در کتاب سال داوری و ارزیابی نمی‌شود.

تنها آثاری در این جایزه داوری و ارزیابی می‌شوند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای جایزه تکمیل و به‌همراه دو نسخه از کتاب ارسال کند. همچنین ارسال لوح فشرده متن اصلی آثار ترجمه‌شده الزامی است و آثار دریافت‌شده بازگردانده نخواهند شد.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ تمدید شده و ناشران و صاحبان آثار باید کتاب‌های خود را به دبیرخانه جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران، به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه دوم، کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵ ارسال کنند.