به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جایزه سالانه کتاب روایت پیشرفت؛ در تیر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. بر این اساس از پدیدآورندگان و ناشران دعوت می‌شود، تا آثار خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. در این رویداد از کتاب‌های برگزیده تقدیر خواهد شد.

در فراخوان این رویداد آمده است: «در حالی که انقلاب اسلامی ایران در دهه چهارم حیات پر فراز و نشیب خود به سر می‌برد؛ اما پیشرفت‌ها و پسرفت‌های کشور در این سال‌ها به نحو شایسته روایت نشده‌است؛ چه بسیارند چالش‌هایی که با مجاهدت‌، اراده و نوآوری‌های مردان و زنان ایرانی پشت سر گذاشته شده ولی عدم ثبت و روایت مسائل و شیوه حل آنها، محققان را به جست‌وجوی راه حل، در دریای نظریات واداشته، در حالی که با استفاده از بال تجربه‌های متفاوت کشور، می‌توان راه عبور از این چالش‌ها را به کار بست؛ و چه بسیارند تجربه‌هایی که با شکست مواجه شده‌اند، ولی به دلیل عدم روایت و بازخوانی، دگرباره آزموده می‌شوند.

چند سالی است که پژوهشگران و نویسندگانی با دغدغه روایت تجربه حرکت کشور در مسیر پیشرفت، آثاری را تولید کرده‌اند ولی ناگفته ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که روایت شده، لذا بر آنیم تا با همراهی و هم افزایی صاحبان تجربه، محققان، نویسندگان و ناشران، روایت پیشرفت را به جریانی در عرصه نشر تبدیل کنیم؛ «جایزه کتاب روایت پیشرفت» گام نخست ما در این راستاست.

این رویداد توسط انجمن روایت پیشرفت که سازمانی مردم نهاد، متشکل از فعالان حوزه روایت پیشرفت است برگزار می‌شود.

حوزه‌های تخصصی

· حکمرانی

· مدیریت و اقتصاد

· دیپلماسی

· فرهنگی و اجتماعی

· دفاعی و امنیتی‌

· علم و فناوری

قالب‌ها

· خاطرات شفاهی

· تجربه نگاری

· ادبیات داستانی

شرایط ارسال آثار

‌· آثار ارسالی دارای شماره شابک و فیپای رسمی باشند

· لازم است از هر اثر، دو نسخه به دبیرخانه ارسال شده یا فایل pdf آن در بخش ارسال آثار تارنمای جایزه بارگزاری شود.

· کاربرگ ثبت اثر در تارنمای جایزه تکمیل شود.

مهلت ثبت نام از تاریخ ۱۹ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹

ارتباط با دبیرخانه

- نشانی: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، پلاک ۳۹۷، طبقه دوم، صندوق پستی: ۱۴۱۶۶۶۴۱۵۱

- پست الکترونیکی: info@ravayatepishraft.ir

- تارنما: ravayatepishraft.ir

- تلفن تماس :۰۲۱۲۸۴۲۵۷۱۳

- آیدی بله: @ravayatepishraftaward