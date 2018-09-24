سوخت به میزان موردنیاز مردم هرمزگان موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی در اطلاعیهای از کافی بودن ذخایر سوخت استان خبر داد و از مردم خواست از تجمع در جایگاههای سوخت خودداری کنند. در متن این اطلاعیه آمده است:
"روابط عمومی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی در خصوص ترافیک و شلوغی ایجاد شده در جایگاههای سوخت استان هرمزگان به اطلاع شهروندان و هموطنان عزیز میرساند:
میزان ذخیرهسازی سوخت در تأسیسات و انبارهای شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه هرمزگان به میزان موردنیاز مردم موجود است و نگرانی از بابت تأمین سوخت نیست.
تأکید میگردد سوخترسانی بهصورت مستمر در جایگاههای توزیع بنزین سطح این استان در حال انجام است.
بر همین اساس از شهروندان عزیز تقاضا میشود از تجمع در جایگاههای سوخت خودداری کنند.
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