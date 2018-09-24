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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

۳ گزینه ۲ حزب عمده کُرد برای حل اختلاف درباره ریاست جمهوری عراق

۳ گزینه ۲ حزب عمده کُرد برای حل اختلاف درباره ریاست جمهوری عراق

یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق از ۳ گزینه برای حل اختلافات با اتحادیه میهنی در زمینه معرفی نامزد تصدی پست ریاست جمهوری عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالسلام برواری از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق از سه گزینه برای حل مشکل معرفی نامزد تصدی پست ریاست جمهوری با اتحادیه میهنی خبر داد.

وی افزود: اولین گزینه رای دادن دو حزب به همه نامزدها در داخل پارلمان است تا برنده نامزد همه احزاب کُردی شود. دوم توافق حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان بر روی نامزد واحد و گزینه آخر نیز انتخاب نامزد از خارج از این دو حزب است.

از سوی دیگر احمد الحاج رشید رئیس جماعت اسلامی کردستان عراق گفت که کردها هنوز درباره نامزدی خاص برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق به توافق نرسیده اند.

این در حالی است که برخی منابع وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به معرفی فواد حسین از سوی حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی ریاست جمهوری عراق اعلام کردند که همسر فواد حسین یهودی است و آیا عراقی ها آماده پذیرش این هستند؟

کد مطلب 4411492

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