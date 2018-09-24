۱۳۴ روستای عشایری مازندران تحت پوشش تلفن همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به لزوم بهره مندی مناطق مختلف استان از سرویس های ارتباطی باکیفیت، نواحی عشایری را جز نواحی راهبردی توصیف کرد و افزود: این مناطق به عنوان کانون تولید محسوب می شوند و این درحالیست که استان مازندران دارای ۳۶۲ منطقه عشایری است که ۹۱۱ قبیله را در خود جای داده و بیش از پنج هزار و ۳۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر از جمعیت استان را عشایر شامل می شوند.

وی افزود: ۱۹۸ روستای مازندران در ۱۴ شهرستان به عنوان مناطق عشایری محسوب می شود که از مجموع این تعداد ۱۳۴ روستا تحت پوشش تلفن همراه بوده و ۱۲ روستا در فاز نخست بهره مندی از اینترنت پرسرعت بیسیم نسل چهارم از این سرویس بهره مند شدند و با تمهیدات درنظر گرفته شده مقرر است ۵۲ روستای دیگر نیز از اینترنت پرسرعت LTE بهره مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شروع ۶ ماهه دوم سال جاری و شروع کوچ عشایر به مکان های مختلف، با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم شاهد ارائه سرویس های ارتباطی مناسب در مناطق عشایرنشین باشیم که به تبع آن رضایت این قشر از هم استانی های عزیز را به دنبال خواهد داشت.