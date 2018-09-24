همایش تجلیل از روحانیون آزاده و جانباز اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل عصر دوشنبه در این همایش تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس تنها جنگی بود که هر دو ابر قدرت ها پشت سر دشمن بودند و خواستار شکست انقلاب بودند ولی با اتکا به خداوند و اطاعت از رهبری نتوانستند به هداف خود برسند.

سردار جلیل بابازاده با بیان اینکه جنگ دشمن با انقلاب و نظام امروز در اشکال مختلف دیده می شود، افزود: دشمن با جنگ روانی می خواهد مردم را دلسرد کند ولی مردم همچون در دوران دفاع مقدس نشان می دهند که با سخت ترین شرایط مقابله می کنند تا از انقلاب خود دفاع کنند.

وی با بیان اینکه در برهه کنونی دشمن با به راه انداختن جنگ روانی در صدد ایجاد تفرقه در بین مردم و بدبین کردن آنها نسبت به انقلاب است، از روحانیان خواست برای تقویت وحدت مردم در مقابل ئوطئه های دشمنان تلاش کنند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به نقش ارزنده روحانیون در دوران دفاع مقدس و در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد که شایسته است که روحانیون با استفاده از تریبون هایی که دارند انتقال دهنده پیام انقلاب و فرهنگ ایثار باشند.

به گفته وی در دوران دفاع مقدس همه یکپارچه و متحد از هر قشر و جغرافیایی درکنار هم یک هدف داشتند و آن هم پیروزی بر دشمن بود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردبیل نیز در این همایش اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس حدود ۳۵۱ نفر از روحانیون استان در دفاع از میهن اسلامی به جبهه‌ها رفته‌اند و ۳۸ نفر از این عزیزان در عملیات مختلف به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام فیاضی به نقش اساسی روحانیون در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: روحانیون در دوران دفاع مقدس علاوه بر اینکه در عملیات‌های نظامی حضور پرنقشی داشتند به کار تبلیغات نیز در پشت جبهه‌ها مشغول بودند.