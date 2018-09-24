«خیبر»برای هیچ مسئولی مهم نیست/جلوی بازیکنانم احساس شرمندگی میکنم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خادمی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تساوی خانگی خیبر خرم آباد مقابل بعثت کرمانشاه اظهار داشت: رقابت امروز بازی خوب و جان داری بود؛ این بازی دو بخش بود که بخش نخست آن را ما خوب بازی کردیم و بخش دوم را بعثت خیلی بهتر از ما بازی کرد؛ اگر در نیمه اول گل می زدیم شرایط پیروزی را داشتیم.

وی با بیان اینکه ما در خیبر داریم به روزمرگی روزگار می گذرانیم، با تمام مشکلات و سختی ها، تصریح کرد: تیم ما یک تیم دورهمی است و باشگاه نیست؛ با یکسری آدم عاشق و دلسوز روی سکو ها که یار و یاور ما هستند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی برایش مهم نیست که خیبری هم هست، افزود: اگر سقوط کنیم ۱۰۰ تا گُل بخوریم برای کسی مهم نیست، پیروز هم شویم برای کسی مهم نیست.

خادمی ادامه داد: ما داریم با زندگی خود بازی می کنیم، یکسری آدم عاشق و بازیکن که از جان خود مایه می گذارند؛ در این شرایط اقتصادی بد که یک کفش فوتبال دو میلیون تومان است؛ دریغ از یک آب معدنی که به ما بدهند.

وی با اشاره به اینکه جز اینکه احساس شرمندگی کنم جلوی بازیکنان حرفی برای گفتن ندارم، گفت: امیدواریم در روزهای آینده و در بازی های بعدی خود نتیجه خوبی بگیریم؛ دیر شروع کرده ایم اما به هر روی انسان به امید زنده است و دنبال این هستیم در هفته های آینده بهتر کار کنیم و نتیجه بهتری بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد در بخش دیگری از مصاحبه خود با بیان اینکه ۱۰۰ درصد هزینه های باشگاه را از حساب شخصی پرداخت می کنم، تصریح کرد: فکر نمی کنم کسی از مسئولین بداند خیبری وجود دارد و هست؛ هیچکدام از مسئولین پای کار این تیم نیستند و تیم بی صاحب است؛ بی یار و یاور و پشتیبانیم.