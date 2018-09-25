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۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۲

سروش در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تشکیل کمیته مشترک دولت ومجلس برای پیگیری نحوه قیمت گذاری دارو

تشکیل کمیته مشترک دولت ومجلس برای پیگیری نحوه قیمت گذاری دارو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای تعیین نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت بهداشت و درمان، مسئولان تجهیزات پزشکی و تولید کنندگان و مسئولان سندیکای دارو جهت بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان حضور یافتند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: راهکارهای نحوه قیمت گذاری و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین راههای عبور از تحریم ها در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد که کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس تشکیل شود و نحوه قیمت گذاری و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی را مورد پیگیری قرار دهند.

کد مطلب 4412566
زهرا علیدادی

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