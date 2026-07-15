آغاز به کار نخستین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت اصولی هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه فرهنگیان ، نخستین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
شهناز ولی پور سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان گفت: راهاندازی این تشکل دانشجویی را میتوان نقطه عطفی در توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی دانشگاه دانست؛ اقدامی که زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر دانشجومعلمان در عرصههای مختلف فرهنگی، فکری و اجتماعی فراهم خواهد ساخت.
وی افزود:تشکلهای دانشجویی همواره یکی از ارکان پویایی و نشاط در محیطهای دانشگاهی به شمار میروند و انجمنهای اسلامی دانشجویان نیز نقش مهمی در تقویت روحیه مسئولیتپذیری، گفتوگو، هماندیشی، مطالبهگری قانونمند و مشارکت آگاهانه دانشجویان ایفا میکنند. این انجمنها با تکیه بر ارزشهای اسلامی، اخلاقی و انقلابی، بستری مناسب برای رشد فکری و فرهنگی دانشجویان و تربیت نیروهای متعهد، متخصص و دغدغهمند فراهم میآورند.
ولی پور ادامه داد: اهمیت فعالیت انجمن اسلامی در دانشگاه فرهنگیان، به دلیل رسالت ویژه این دانشگاه در تربیت معلمان آینده، دوچندان است. دانشجومعلمان، علاوه بر فراگیری دانش تخصصی، باید از تواناییهای فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و مهارتهای گفتوگو، تعامل و کار تشکیلاتی نیز برخوردار باشند؛ چراکه معلمان آینده، نقشآفرینان اصلی در تربیت نسلهای آینده کشور خواهند بود. از این رو، فعالیت در تشکلهای دانشجویی میتواند زمینهساز پرورش معلمانی مسئولیتپذیر، آگاه، توانمند و برخوردار از روحیه مشارکت اجتماعی باشد.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان افزود:انجمن اسلامی دانشجویان میتواند با طراحی و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، علمی، آموزشی و اجتماعی، برگزاری نشستهای تخصصی، کرسیهای آزاداندیشی، جلسات نقد و بررسی، دورههای آموزشی، برنامههای فرهنگی و جهادی، فعالیتهای خیرخواهانه و همچنین ایجاد فضای گفتوگوی منطقی و مبتنی بر احترام متقابل، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی، نشاط و سرمایه اجتماعی دانشگاه ایفا کند.
لازم به ذکر است آغاز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری، فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از ظرفیت، انگیزه و توانمندی دانشجومعلمان در مسیر تحقق اهداف متعالی دانشگاه فرهنگیان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شمار میرود. انتظار میرود این انجمن با رویکردی قانونمدار، اخلاقمحور، وحدتآفرین و مبتنی بر گفتوگوی سازنده، زمینهساز افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شده و با ارائه برنامههای اثرگذار، به ارتقای فضای علمی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه کمک کند.
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