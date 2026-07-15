هشدار روسیه به شهروندان این کشور در منطقه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، با ادامه تنش آفرینی های آمریکا در منطقه، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که از شهروندان این کشور می خواهد تا در رابطه با تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، جوانب احتیاط را رعایت و اقداماتی ایمنی شخصی بیشتری را اتخاذ کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه، همچنین از شهروندان روسی خواسته شده است تا از انتشار تصاویر مربوط به عملکرد سامانه‌ های پدافند هوایی و پیامدهای حملات در کشورهای این منطقه در شبکه‌ های اجتماعی اجتناب کنند.