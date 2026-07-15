به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی محمدکاظم حسنوند با عنوان «عقیق مقاومت» و همچنین رونمایی از تابلوی «تصویر مبارک آقای شهید ایران» ۲۹ تیر در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار میشود.
در این نمایشگاه مجموعهای از آثار نقاشی محمدکاظم حسنوند هنرمند پیشکسوت و دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد. این مجموعه که با محوریت مفاهیم مقاومت، ایثار و مضامین عاشورایی خلق شده، رویکردی محتوایی به این هنر دارد.
یکی از بخشهای ویژه این مراسم، رونمایی از اثر جدید این هنرمند با عنوان «تصویر مبارک آقای شهید ایران» است که برای نخستین بار رونمایی میشود. آثار حسنوند در این نمایشگاه با نگاهی به سنتهای تصویری و ترکیب آن با تکنیکهای معاصر، تلاش دارد تا خصلتهای پایداری و هویت ملی-دینی را در قالب فرم و رنگ بازخوانی کند.
محمدکاظم حسنوند که پیش از این سوابق متعددی در خلق آثار مرتبط با دفاع مقدس و چهرهنگاری از شخصیتهای انقلاب اسلامی دارد، در این نمایشگاه بار دیگر پیوند میان هنر متعهد و زیباییشناسی بصری را به نمایش گذاشته است.
این نمایشگاه دوشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، پلاک ۷۴، افتتاح میشود.
زمان بازدید از نمایشگاه ۳۰ تیر تا ۶ مرداد (بهجز پنجشنبهها و روزهای تعطیل) از ساعت ۱۰ تا ۱۷ است.
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