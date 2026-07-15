به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برخی نهاده‌های دامی از جمله کنجاله و ذرت، اظهار کرد: با وجود تغییرات بازار، ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین نیازهای مردم وجود ندارد.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: با این حال، لازم است روند انتقال کالاها به انبارهای استان با سرعت بیشتری انجام شود و از ظرفیت سایر مرزها به‌ویژه مرزهای شمالی برای تأمین کالا استفاده شود.

وی همچنین بر ثبت دقیق تمامی کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، اظهار کرد: کالا به میزان کافی در انبارها موجود است، اما مدیریت صحیح مصرف و توزیع باید با دقت بیشتری دنبال شود تا از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت و هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

کیان‌مهر ادامه داد: بازرسان شهرستانی و استانی باید با جدیت بیشتری بر قیمت کالاهای اساسی و نحوه عرضه آن‌ها نظارت کنند تا آرامش بازار حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۸۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده و فرآیند تحویل محصول بدون حاشیه و مشکل انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به پیگیری پرداخت مطالبات گندم‌کاران، خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و دولت خود را متعهد به تسویه کامل این مطالبات می‌داند؛ از این رو، روند پیگیری پرداخت‌ها با جدیت ادامه دارد و انتظار می‌رود با صبوری و احترام، این فرآیند تا تسویه کامل دنبال شود.