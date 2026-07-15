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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

کیان‌مهر: پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا تسویه کامل ادامه دارد

کیان‌مهر: پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا تسویه کامل ادامه دارد

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به خرید ۸۳۰ هزار تن گندم در استان، گفت: بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و دولت پرداخت کامل مطالبات را با جدیت پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برخی نهاده‌های دامی از جمله کنجاله و ذرت، اظهار کرد: با وجود تغییرات بازار، ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین نیازهای مردم وجود ندارد.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: با این حال، لازم است روند انتقال کالاها به انبارهای استان با سرعت بیشتری انجام شود و از ظرفیت سایر مرزها به‌ویژه مرزهای شمالی برای تأمین کالا استفاده شود.

وی همچنین بر ثبت دقیق تمامی کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، اظهار کرد: کالا به میزان کافی در انبارها موجود است، اما مدیریت صحیح مصرف و توزیع باید با دقت بیشتری دنبال شود تا از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت و هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

کیان‌مهر ادامه داد: بازرسان شهرستانی و استانی باید با جدیت بیشتری بر قیمت کالاهای اساسی و نحوه عرضه آن‌ها نظارت کنند تا آرامش بازار حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۸۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده و فرآیند تحویل محصول بدون حاشیه و مشکل انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به پیگیری پرداخت مطالبات گندم‌کاران، خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و دولت خود را متعهد به تسویه کامل این مطالبات می‌داند؛ از این رو، روند پیگیری پرداخت‌ها با جدیت ادامه دارد و انتظار می‌رود با صبوری و احترام، این فرآیند تا تسویه کامل دنبال شود.

کد مطلب 6889079

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