تغییرات زیادی در تیم داشتیم/ باید مقابل سایپا خوب بازی کنیم

سرمربی تیم والیبال پگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: این تیم نسبت به سال قبل تغییرات گسترده ای داشته است. از تیم سال قبل من تنها پاسور را در تیم خود دارم و قطعا هماهنگ شدن این تیم و این نفرات احتیاج به زمان دارد .

وی درجواب این سوال که پگاه در اندازه های نام خود بازی نمی کند گفت: اسم تیم ما بزرگ است ولی ابزار بزرگی ندارد، ما تغییر و تحولات زیادی داشتیم و همچون سال قبل نمی توانیم بازی کنیم . البته در مورد بازی با اتکا قبول دارم ، در حالی که میزبان بودیم و 2 گیم را هم برده بودیم، حریف را دست کم گرفته و بازی را رها کردیم تا آنها پیروز شوند.

وطن پرست در مورد دیدار با سایپا گفت: این یکی از بازیهای سخت ماست. سایپا تیمی بدون باخت است ولی ما سعی می کنیم مقابل آنها خوب بازی کنیم . اگر خوب بازی کنیم می توانیم پیروز باشیم به شرط آنکه تا آخر بازی روند آنرا ادامه دهیم .

وی درپایان گفت: فیلم بازی سایپا را تهیه کردیم . البته آنها هم از تیم ما شناخت دارند و این دلیلی است که باعث شده بازیها زیبا شود. شناخت تیم ها از یکدیگر می تواند از جذابیت های لیگ باشد.