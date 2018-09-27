تساوی استقلال و پرسپولیس در یک بازی سرد/ ۹۰ دقیقه بدون موقعیت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۸:۳۰ امروز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

ترکیب تیم فوتبال استقلال:

مهدی رحمتی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، وریا غفوری، علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، طارق همام(۴۶ الحاجی گرو)، مرتضی تبریزی(۸۲ مهدی قائدی) و روح الله باقری(۵۷ الهیار صیادمنش).

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی(۳۷ شایان مصلح)، سید جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد انصاری، سیامک نعمتی(۶۸ امید عالیشاه)، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی(۷۶ آدام همتی)، بشار رسن، علی علیپور و گادوین منشا.

دقیقه یک: استقلالی ها در همان دقیقه اول روی بازیکن پرسپولیس مرتکب خطا شدند و در ادامه پرسپولییس حمله ای را روی دروازه استقلال پی ریزی کرد که ضربه سر علیپور از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵: استقلالی ها از جناح چپ حمله ای را روی دروازه پرسپولیس طرح ریزی کردند که ضربه زکی پور راهی کرنر شد و این ارسال برای آبی ها ثمری نداشت. در دقایق ابتدایی بازی احساسات بر زمین حاکم بود. شفر هم اعتراض به داور چهارم را آغاز کرد.

دقیقه ۱۰: پرسپولیس از جناح راست صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که ارسال این ضربه درون محوطه جریمه استقلال هر چند با کنترل منشا همراه بود اما ثمری برای سرخپوشان نداشت.

* دقیقه ۱۱: خطایی که انصاری روی بازیکن استقلال مرتکب شد یک ضربه ایستگاهی برای شاگردان شفر به همراه داشت که ارسال این توپ با ضربه آکروباتیک باقری همراه شد اما توپ را بیرانوند مهار کرد.

* دقیقه ۱۵: حرکت علیپور از جناح راست با خطای زکی پور مواجه شد تا سرخپوشان از نزدیکی نقطه کرنر صاحب یک ضربه ایستگاهی شوند. این ضربه پس از ارسال از سوی مدافعان استقلال دفع شد. در این دقایق بازی احساسی دو تیم فروکش کرد.

* دقیقه ۲۲: خطایی که نوراللهی روی اسماعیلی انجام داد باعث بوجود آمدن یک ضربه ایستگاهی برای استقلال شد اما این ضربه هم ثمری نداشت تا بازی خشن دو تیم همچنان بدون موقعیت خطرناک پیگیری شود.

* دقیقه ۲۵ : پرسپولیس در یک ضد حمله قصد نزدیک شدن به دروازه استقلال را داشت که سهرابیان در میانه زمین روی علیپور مرتکب خطا شد و اولین کارت زرد این دیدار را دریافت کرد.

* دقیقه ۲۹: پاس خوب بشار رسن برای نوراللهی او را راهی محوطه جریمه استقلال کرد و در حالی که زاویه بسته شده بود، این بازیکن توپ را زمینی ارسال کرد که رحمتی با پا آن را مهار کرد. این جدی ترین موقعیت پرسپولیس در نیمه اول بود.

* دقیقه ۳۵ : بازی کسل کننده دو تیم در نیمه اول که تا این دقیقه حتی یک موقعیت جدی هم به دنبال نداشت، همچنان در میانه میدان ادامه داشت و بازیکنان تنها به یکدیگر پاس می دادند و به فکر ایجاد موقعیت خطرناک نبودند.

* دقیقه ۳۷ : حسین ماهینی که قصد داشت توپ را از طارق همام دریافت کند، به علت پیچدگی زانو دچار مصدومیت شد و به ناچار زمین را ترک کرد. شایان مصلح به جای او وارد زمین شد.

* دقیقه ۴۵: بازی سرد و کسل کننده دو تیم در دقایق پایانی نیمه اول نیز ادامه داشت. در نیمه اول آنچه بیشتر به چشم آمد خطاهای پرتعداد بازیکنان و اعتراض شفر بود.

* دقیقه ۴۶ : استقلال نخستین تعویض خود را انجام داد و الحاجی گروه به جای طارق همام وارد زمین شد. استقلال در همین دقیقه اول نیمه دوم صاحب یک ضربه کرنر شد که این ضربه پس از ارسال مجددا به کرنر رفت اما ثمری برای آبی ها نداشت. در برگشت این توپ منتظری روی علیپور مرتکب خطا شد و کارت زرد دریافت کرد.

* دقیقه ۵۷: روال نیمه اول ادامه داشت و دو تیم نمایش ضعیفی داشتند. در این دقیقه خطای تبریزی باعث اعتراض هواداران استقلال به داور شد که پرتاب اشیا باعث توقف چند دقیقه ای بازی شد. در این دقیقه صیادمنش به جای باقری وارد زمین شد.

* دقیقه ۶۲: احمد نوراللهی پس از پشت سر گذاشتن سه بازیکن استقلال وارد محوطه جریمه شد اما ضربه آرام و بی دقت این بازیکن از کنار دروازه آبی ها به بیرون رفت. در یک رفت و برگشت علیپور درون محوطه جریمه صاحب موقعیت شد اما نتوانست خطر جدی را ایجاد کند.

* دقیقه ۶۵: اولین موقعیت جدی بازی برای استقلال بوجود آمد و فرشید اسماعیلی با عبور از چند بازیکن پرسپولیس درون محوطه شش قدم فرصت گلزنی داشت اما ضربه آرام این بازیکن را بیرانوند مهار کرد. سه دقیقه بعد امید عالیشاه به جای سیامک نعمتی وارد زمین شد.

* دقیقه ۷۰: با ورود عالیشاه به زمین پرسپولیس توسط این بازیکن صاحب یک موقعیت شد اما ارسال او عرض دروازه را طی کرد. نوراللهی توپ را از گوشه زمین گرفت و به سمت دروازه آبی ها حرکت کرد اما توپ رو به بیرون او را مدافعان استقلال مهار کردند.

* دقیقه ۷۶: پس از چند حمله نصف و نیمه استقلال، برانکو دست به تعویض زد و آدام همتی را به جای احمد نوراللهی به میدان فرستاد.

* دقیقه ۸۲: وینفرد شفر دست به یک تعویض دیگر زد و مهدی قائدی را به جای مرتضی تبریزی وارد زمین کرد.

* دقیقه ۸۵: پرسپولیس صاحب اولین کرنر خود در این دیدار شد که ضربه ارسالی را کامیابی نیا با سر به کنار دروازه زد.

* دقیقه ۸۸: خطای شایان مصلح روی صیادمنش از جناح راست استقلال یک فرصت به آبی پوشان داد اما نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند.

* دقیقه ۹۰: شجاع خلیل زاده به خاطر درگیری که با بازیکن حریف داشت یک کارت زرد دریافت کرد. روزبه چشمی هم یک دقیقه بعد کارت زرد گرفت.