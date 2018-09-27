  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

حواشی دربی هشتاد و هشتم؛

اعتراض شدید دستیار برانکو به خطای بازیکن عراقی استقلال

اعتراض شدید دستیار برانکو به خطای بازیکن عراقی استقلال

اعتراض مربی تیم فوتبال پرسپولیس به خطای بازیکن عراقی استقلال با واکنش تند علیرضا فغانی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هشتمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۸:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شده است. نیمه اول این بازی با برخورد بازیکنان دو تیم دنبال می شود. 

در دقیقه ۱۶ و در نزدیکی نیمکت پرسپولیس، طارق همام بازیکن عراقی استقلال روی حسین ماهینی خطا کرد و ماهینی بیرون از زمین افتاد. در این هنگام علاوه بر برانکو ایوانکوویچ، مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس هم به این خطا به شدت اعتراض کرد و به اعتراضش مقابل چشم علیرضا فغانی داور مسابقه ادامه داد.

این اعتراض هم با واکنش تند فغانی مواجه شد و وی به شدت به دستیار برانکو تذکر داد.

اولین کارت این بازی هم در دقیقه ۲۵ به آرمین سهرابیان مدافع وسط استقلال نشان داده شد.

کد مطلب 4414455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها