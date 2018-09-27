اعتراض شدید دستیار برانکو به خطای بازیکن عراقی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هشتمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۸:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شده است. نیمه اول این بازی با برخورد بازیکنان دو تیم دنبال می شود.

در دقیقه ۱۶ و در نزدیکی نیمکت پرسپولیس، طارق همام بازیکن عراقی استقلال روی حسین ماهینی خطا کرد و ماهینی بیرون از زمین افتاد. در این هنگام علاوه بر برانکو ایوانکوویچ، مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس هم به این خطا به شدت اعتراض کرد و به اعتراضش مقابل چشم علیرضا فغانی داور مسابقه ادامه داد.

این اعتراض هم با واکنش تند فغانی مواجه شد و وی به شدت به دستیار برانکو تذکر داد.

اولین کارت این بازی هم در دقیقه ۲۵ به آرمین سهرابیان مدافع وسط استقلال نشان داده شد.