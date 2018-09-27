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۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۳۱

امیر قلعه نویی:

داور با شهامت سوت زد/بازیکنان از جان مایه گذاشتند

داور با شهامت سوت زد/بازیکنان از جان مایه گذاشتند

اهواز ـ سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: با وجود جو سنگین بازی با نفت مسجدسلیمان، داور بسیار با شهامت سوت زد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی امشب پس از پیروزی تیمش در برابر نفت‌ مسجدسلیمان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: برخی از هواداران ما از اصفهان به مسجدسلیمان آمدند و ما را در این بازی تشویق کردند که لازم است از آنها تشکر کنم. 

وی افزود: امروز بازی خوبی بود و به نظرم نفت مسجدسلیمان هم بازی مدرنی از خود به نمایش گذاشت. آنها امروز به خوبی هافبک‌های ما را تحت فشار قرار دادند و ما از کناره ها فرصت پیدا کردیم و گلزنی کردیم. 

قلعه نویی در خصوص قضاوت داور مسابقه نیز گفت: داور مسابقه با وجود جو سنگین بازی قضاوت خوبی داشت و بسیار با شهامت سوت زد. 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان عنوان کرد: مرزبان تیم خوبی ساخته و به نظرم این تیم رفته رفته خوب می شود. آنها در گردش توپ بسیار خوب عمل کردند. شاید یکی از سخت‌ترین بازی های ما همین بازی مقابل نفت مسجدسلیمان بودند که بازیکنان ما برای کسب پیروزی از جان مایه گذاشتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار  از هفته هشتم رقابت های لیگ برتر شامگاه امروز پنجشنبه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان بین تیم های نفت این شهر و سپاهان برگزار شد که در پایان شاگردان قلعه نویی به برتری ۲ بر صفر دست پیدا کردند.

کد مطلب 4414552

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